"لا نرى ذلك كثيرًا منه" .. معلق "اسكتلندا والبرتغال" يسخر بقسوة من كريستيانو رونالدو

نجم النصر كان حاضرًا في تعادل منتخب بلاده مع اسكتلندا

تعرض كريستيانو رونالدو لسخرية لاذعة من معلق مباراة منتخب بلاده البرتغال أمام اسكتلندا مساء أمس في دوري الأمم الأوروبية.

البرتغال فشلت في الخروج بأفضل من نقطة التعادل السلبي من مواجهة ملعب هايدر بارك في اسكتلندا، وسط غضب رونالدو من أدائه وزملائه تارة ومن الحكم وقراراته تارة أخرى.

المعلق وهو لاعب سيلتيك السابق، تشارلي مولجرو، فتح النار على رونالدو خلال تعليقه على اللقاء ولم يرحم أخطاءه أبدًا، حيث شبه نجم النصر بالرجل حين يهم بإدارة دراجة نارية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللقطة بدأت بفشل رونالدو في ترويض الكرة، ليُعلق معلق المباراة، رالف بار، قائلًا "هناك حفرة في حذائه"، وهنا رد مولجرو قائلًا "لا نرى هذا عادة من رونالدو، صحيح؟ أن يبدأ إدارة الدراجة النارية. أنا فعلتها عديد المرات لكننا لا نراها منه".

صاحب الـ38 عامًا لم يكتف بتلك اللقطة، بل وصف رونالدو بـ "الهائج تمامًا" تعبيرًا على غضبه الشديد ضد الحكم وتلويحه بيده له عقب نهاية المباراة.

يُشار إلى أن منتخب البرتغال يتصدر مجموعته "A1" في دوري الأمم الأوروبية برصيد 10 نقاط وبفارق 3 عن كرواتيا.