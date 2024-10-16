Scotland v Portugal - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A1Getty Images Sport
أحمد رفعت

"هل أنت جيد يا صديقي؟" .. ميدلزبره يسخر من كريستيانو رونالدو بعد تعادل البرتغال واسكتلندا

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شاهد سخرية ميدلزبره من رونالدو

سخر نادي ميدلزبره الإنجليزي من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، بعد تعادل منتخب بلاده مع اسكتلندا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وظهرت علامات الإحباط على رونالدو بعد تعادل البرتغال ضد اسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية، حيث لم ينجح في إطلاق تسديدة واحدة على المرمى.

ونشر حساب ميدلزبره عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تغريدة بها صورة رونالدو مع بن دوك جناح اسكتلندا والفريق الإنجليزي، عقب انتهاء المباراة.

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وعلق ميدلزبره على الصورة التي يظهر فيها بن دوك وهو يقوم بوضع يده على صدر رونالدو: "هل أنت جيد يا صديقي؟".

ويستعد رونالدو مع النصر حاليًا للمشاركة في مباراة ديربي الرياض أمام الشباب، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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