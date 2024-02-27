أخبار الأهلي اليوم | ورطة وصدمة لماتياس يايسله ورسالة من عمر السومة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الـ27 من فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الـ27 من فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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طاقم تحكيم مواجهة الفتح

كشفت صحيفة "الرياضية" عن طاقم تحكيم مواجهة الأهلي أمام الفتح، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

المباراة سيديرها طاقم محلي بقيادة ماجد الشمراني، على أن تقام في الثاني من مارس المقبل، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

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"دماء وكرسي متحرك والنقل إلى المستشفى" .. إصابات نجوم الأهلي بين المؤامرة وأحكام القدر

إصابات نجوم النادي الأهلي في موسم 2023-2024.. ماذا تقول لنا؟ (طالع التفاصيل)

بعد ارتباطه بالهلال والأهلي .. رئيس بورتو يحسم مستقبل نجمه رسميًا

تحدث بينتو دا كوستا، رئيس نادي بورتو البرتغالي، لأول مرة بعد صمتٍ طويل، عن "مستقبل" النجم الإيراني مهدي طارمي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

بطلها بيتسو موسيماني .. ورطة جديدة للنادي الأهلي!

يبدو أن النادي الأهلي، ورغم التغيرات الإدارية الهائلة التي حدثت به بداية الموسم الجاري ورغم انتقال 75% من ملكيته إلى صندوق الاستثمارات السعودي، لن يتخلص من أزماته وورطاته مع الاتحاد الدولي لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

انهيار مشروع الأهلي .. صندوق الاستثمارات يرفض طلبات ماتياس يايسله

أثار الإعلامي ماجد الفهمي، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ بتلميحات عن "مؤامرة محتملة" ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. (طالع التفاصيل)

الحل على طريقة شيوخ الأهلي .. السبيل لفك "نحس" كريم بنزيما مع العميد!

واصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مستوياته المخيبة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ وهذه المرة أمام الوحدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. (طالع التفاصيل)

فيديو | "الأهلي مرض" .. عمر السومة يُوجه رسالة للأهلاوية

فاجأ عمر السومة مراسل قنوات الكأس القطرية بوصف ناديه السابق، الأهلي السعودي، بالمرض، قبل أن يتدارك الأمر ويُضيف "مرض إيجابي". (طالع التفاصيل)

بيب جوارديولا يمنح السعوديين أملًا في التوقيع مع كيفين دي بروينه

منح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الأندية السعودية أملًا في التوقيع مع نجم فريقه، كيفين دي بروينه، والمرتبط مع ناديه بعقد يمتد حتى صيف 2025. (طالع التفاصيل)

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