بطلها بيتسو موسيماني .. ورطة جديدة للنادي الأهلي!

المدرب الجنوب إفريقي يضع ناديه السعودي السابق في مأزق

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يبدو أن النادي الأهلي، ورغم التغيرات الإدارية الهائلة التي حدثت به بداية الموسم الجاري ورغم انتقال 75% من ملكيته إلى صندوق الاستثمارات السعودي، لن يتخلص من أزماته وورطاته مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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كرة القدم السعودية دخلت مرحلة جديدة تهدف فيها للوصول للعالمية لكن بعض الأخطاء الإدارية مازالت تُعيق ذلك! ورغم التحذيرات الكبيرة من المسؤولين للأندية بضرورة الالتزام بالتعاقدات إلا أن البعض مازال يخرج عن النص.

صحيفة إيديسكي تايمز الجنوب إفريقية أفادت أن بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي فاز بشكواه ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيرة إلى أن فيفا ألزم النادي الجداوي على دفع 1.5 مليون دولار تقريبًا للمدرب الجنوب إفريقي.

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المدرب الحالي لفريق أبها كان قد تولى تدريب الأهلي خلال تواجده في دوري يلو السعودي الموسم الماضي، وقد قاده بنجاح للفوز باللقب والعودة لدوري روشن، وقد فسخ النادي الصيف الماضي عقده رغم وجود بند يسمح بتمديده تلقائيًا حال الصعود لدوري المحترفين.

فيفا أوضح في بيانه الذي نقلته الصحيفة أن مبلغ الـ1.5 مليون دولار هو مجموعة مستحقات المدرب التي لم يحصل عليها بجانب فائدة 5%، وكذلك تعويض عن فسخ العقد من طرف واحد، وأيضًا قيمة مكافآت منصوص عليها في العقد وأصبحت مستحقة للمدرب بعد فوزه باللقب ونجاحه في إعادة الفريق لدوري المحترفين.

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