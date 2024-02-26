الاتحاد ضد الوحدة | الحل على طريقة شيوخ الأهلي .. السبيل لفك "نحس" كريم بنزيما مع العميد!

النحس يلازم كريم بنزيما في مباراة الاتحاد والوحدة..

SHAHID

واصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مستوياته المخيبة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ وهذه المرة أمام الوحدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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الاتحاد حقق ريمونتادا مثيرة أمام الوحدة، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ حيث قلب تأخره بهدف إلى الفوز (2-1)، في الوقت القاتل.

وواصل المهاجم الفرنسي، صيامه عن التهديف أمام الوحدة، كما أهدر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول؛ لتكون الحسنة الوحيدة له، هي صناعته لهدف الانتصار القاتل.

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مستويات كريم بنزيما السيئة؛ تأتي في ظل الجدل الكبير الذي يحيط بمستقبله مع الاتحاد، بالإضافة إلى التأكيدات المتواصلة على وجود خلافات بينه ومدرب الفريق، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن التوقف أمامها؛ بعد أداء كريم بنزيما في مباراة الاتحاد والوحدة..