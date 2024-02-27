"دماء وكرسي متحرك والنقل إلى المستشفى" .. إصابات نجوم الأهلي بين المؤامرة وأحكام القدر

إصابات نجوم النادي الأهلي في موسم 2023-2024..

SHAHID

"ليست صدفة".. بهاتين الكلمتين شكك النجم الإسباني الشاب جابري فيجا، صانع ألعاب النادي الأهلي السعودي، في الحكام الذين يديرون مباريات فريقه.

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فيجا اتهم الحكام؛ بـ"التساهل" في التدخلات العنيفة من لاعبي الفرق المنافسة على نجوم الأهلي، خلال المباريات، معتبرًا أن الراقي هو المتضرر الوحيد من هذا الأمر.

وفي الحقيقة.. الأهلى عانى من عديد الإصابات خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ لكن السؤال الذي يطرح نفسه: "هل جميعها بسبب تدخلات لاعبي الفرق المنافسة؟!".

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المفاجأة في هذا الأمر؛ أن بعض هذه الإصابات جاءت بالفعل بسبب التدخلات العنيفة من لاعبي الفرق المنافسة، وأخرى كانت بعيدًا عن المباريات؛ سواء في التدريبات أو مشاكلة متعلقة باللاعبين أنفسهم.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز إصابات الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بعد اتهامات فيجا الخطيرة وفتحه النار على التحكيم..