أخبار الأهلي اليوم | الراقي متهم في "فضيحة" مسؤول النصر .. وماكسيمين قريب من الرحيل

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة الموافق 10 من مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق 10 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"لم يستطع التأقلم" .. بدء التحرك لانتقال آلان سانت ماكسيمين من الأهلي إلى هذا الفريق!

بات النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، مرشحًا قويًا للرحيل، خلال الميركاتو الصيفي القادم (طالع التفاصيل).

ماتياس يايسله يمنح جابري فيجا فرصة أخيرة قبل مواجهة الأهلي والشباب

قرر المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق النادي الأهلي، منح النجم الإسباني جابري فيجا لاعب وسط الفريق فرصة أخيرة، قبل مواجهة الفريق المهمة ضد الشباب (طالع التفاصيل).

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"الأهلي فشل في التعاقد معه!" .. الاتحاد يحدد "بديل" مارسيلو جاياردو

حدد مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي، "البديل" المحتمل للأرجنتيني مارسيلو جاياردو، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

بعد أزمة المسؤول.. نصراوي يوجه أصابع الاتهام إلى الأهلي والاتحاد!

وجه الناقد الرياضي سعد الزهراني، ردًا مثيرًا للجدل حول تورط الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي بنادي النصر، حول قضية فساد في بلاده (طالع التفاصيل).

بعد نصيحته لمدافع الأهلي .. سخرية قاسية من أسطورة الهلال و"ماجد عبدالله السبب"

تعرض أحد أساطير نادي الهلال السعودي، لـ"سخرية" قاسية؛ بعد توجيهه نصائح إلى عبدالباسط هندي، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي (طالع التفاصيل).

"خافوا على أنفسكم" .. تحذير شديد اللهجة لأندية الصندوق من ضم مودريتش وكاسيميرو

فيما تسعى أندية دوري روشن السعودي جاهدة للفوز بتوقيع لوكا مودريتش وكاسيميرو ثنائي وسط ريال مدريد ومانشستر يونايتد على الترتيب، وصل أندية صندوق الاستثمار تحذير شديد اللهجة من الإقدام على تلك الخطوة (طالع التفاصيل).

النصر ضد الأخدود | تقديم "بديل" رياض محرز إلى الأهلي .. و"التفويت" بسبب الهلال مرفوض

"لن نستسلم بسهولة".. رسالة وجهها الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى الغريم الهلالي؛ في مباراته أمام الأخدود، مساء اليوم الخميس (طالع التفاصيل).

"بعد شكوى الحائلي وشرط لؤي ناظر" .. السعودية تستعد لقرار ثوري جديد

يدرس القائمون على القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية، تعديلات ثورية جديدة، في إدارة أندية دوري روشن للمحترفين؛ بعد الخصخصة (طالع التفاصيل).

"النصر يشارك في حالة واحدة" .. آرسنال يحدد سعر بارتي ويشعل صراع برشلونة وأندية روشن!

أشعل نادي آرسنال الإنجليزي، صراع الأندية على توقيع لاعب الوسط الغاني توماس بارتي، بعدما استقرت إدارة النادي على بيع عقد اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل (طالع التفاصيل).

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