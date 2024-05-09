بعد نصيحته لمدافع الأهلي .. سخرية قاسية من أسطورة الهلال و"ماجد عبدالله السبب"

نصائحه لمدافع الأهلي تنقلب عليه..

SHAHID

تعرض أحد أساطير نادي الهلال السعودي، لـ"سخرية" قاسية؛ بعد توجيهه نصائح إلى عبدالباسط هندي، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي.

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الهلال فاز (2-1) على الأهلي، مساء يوم الإثنين الماضي؛ في الكلاسيكو الذي شهد تسجيل المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، "هدفًا" للزعيم؛ بعد قفزه على الكرة من خلف هندي.

وبسبب هذا الهدف.. نصح صالح النعيمة، أسطورة منتخب السعودية والزعيم الهلالي، مدافع الفريق الأهلاوي، بالوقوف بجوار المهاجمين، وعدم تركهم خلفه؛ لأن ذلك من أكبر الأخطاء في عالم الساحرة المستديرة.

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القانوني الرياضي خالد الشعلان استغل نصائح النعيمة، للسخرية منه بقسوة؛ حيث قام باستعراض بعض اللقطات الشخصية له، قبل اعتزاله كرة القدم.

اللقطات التي استعرضها الشعلان، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، كانت تجمع بين النعيمة وأسطورة النصر الخالدة ماجد عبدالله.

وعلق القانوني الرياضي على هذه اللقطات؛ قائلًا: "تنصح ولم تكن مطبقًا للنصيحة يا صالح النعيمة؛ والدليل (وقوفك أمام ماجد عبدالله وليس خلفه، في هدف أسطورة النصر ضد الهلال)".

ووجّه خالد الشعلان، رسالة إلى أسطورة نادي الهلال، بأنه لم يكن يقدر على إيقاف ماجد؛ إلا من خلال إعاقته والتسبب بركلات جزاء، ضد فريقه.

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