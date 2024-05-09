بعد أزمة المسؤول.. نصراوي يوجه أصابع الاتهام إلى الأهلي والاتحاد!

ماذا قال لاعب النصر السابق؟

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وجه الناقد الرياضي سعد الزهراني، ردًا مثيرًا للجدل حول تورط الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي بنادي النصر، حول قضية فساد في بلاده.

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وذكر الإعلامي الإيطالي سيموني إيتيرنو، أن فينجا يواجه تهمة فساد، تعود إلى فترة عمله في نادي روما، إبان فترة رئاسة جيمس بالوتا للنادي، وبعض الشخصيات التي تعمل معه، حول مكاسب غير شرعية، مضيفًا أن فينجا يواجه عقوبة السجن لفترة تتراوح بين عام و6 أعوام، وغرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين يورو.

ونشر لاعب النصر السابق، تغريدة عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "كونغيرتون المدير الرياضي في الأهلي، يبيع عقد أدميرال لصندوق الاستثمارات، ثم يتعاقد مع الأهلي. بلانس المدير الرياضي في الاتحاد، يبيع عقد فيلبي لصندوق الاستثمارات، ثم يتعاقد مع الاتحاد، غويدو المدير الرياضي في النصر، متهم بقضايا خلال عمله في نادي روما".

ويشير الزهراني (في رسالته)، إلى انتقال المدافع التركي ميريح ديميرال من أتلانتا إلى الأهلي، والذي عيّن المدير الرياضي لي كونجيرتون في فبراير الماضي، قادمًا من النادي الإيطالي.

وعن الاتحاد، فقد عيّن الإسباني رامون بلانيس، مديرًا رياضيًا للنادي في يناير الماضي، قادمًا من ريال بيتيس، علمًا بأنه تعاقد مع لويس فيليبي، من النادي الإسباني، في فترة الميركاتو الصيفي الماضي.

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ويحتل النصر وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 74 نقطة من 30 مباراة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث بـ55 نقطة، ثم يأتي الاتحاد في المركز الخامس، برصيد 50 نقطة، قبل 4 جولات على نهاية الموسم.

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