"بعد شكوى الحائلي وشرط لؤي ناظر" .. السعودية تستعد لقرار ثوري جديد

قرار مرتقب جديد بعد الخصخصة..

SHAHID

يدرس القائمون على القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية، تعديلات ثورية جديدة، في إدارة أندية دوري روشن للمحترفين؛ بعد الخصخصة.

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السعودية بدأت الخطوة الأولى للخصخصة، في صيف 2023؛ بنقل 75% من أسهم أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وبعد هذه الخطوة.. أصبح الرؤساء التنفيذيين والمدراء الرياضيين، هم أصحاب المسؤولية الكاملة، في اتخاذ القرارات الفنية بهذه الأندية؛ دون تدخل مجالس الشركات "غير الربحية".

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، عن دراسة جديدة بشأن إمكانية إشراك مجالس شركات الأندية "غير الربحية"، في اتخاذ القرارات، مع الرؤساء التنفيذيين والمدراء الرياضيين.

الرشيد كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس: "دراسة إمكانية تغيير متخذي القرارات الفنية في الأندية؛ بحيث تكون بـ(التنسيق) بين الإدارات الجديدة والمدراء الرياضيين، بخلاف ما كانت عليه الموسم الجاري".

أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد "غير الربحية"، والذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، كان قد شن هجومًا عنيفًا على قوانين "الخصخصة"، والتي أبعدته هو وأعضاء إدارته، عن اتخاذ أي قرارات فنية؛ ما اعتبره السبب الرئيسي في انهيار قلعة العميد.

كذلك.. اشترط لؤي ناظر، الذي أعلن ترشحه لرئاسة مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، المقررة في صيف العام الحالي، ضرورة أن يكون له دورًا فعالًا في جميع القرارات الفنية.

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