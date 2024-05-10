ماتياس يايسله يمنح جابري فيجا فرصة أخيرة قبل مواجهة الأهلي والشباب

تعرف على آخر تطورات حالة جابري فيجا

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قرر المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق النادي الأهلي، منح النجم الإسباني جابري فيجا لاعب وسط الفريق فرصة أخيرة، قبل مواجهة الفريق المهمة ضد الشباب.

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ويحل الأهلي ضيفًا على الشباب في ملعبه مساء السبت، بالجولة 31 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن يايسله سيحسم موقف يايسله النهائي من المشاركة ضد الشباب عصر اليوم الجمعة، وذلك بناءً على جاهزيته الفنية.

وعاد جابري فيجا من الإصابة التي كان يُعاني منها في مفصل القدم، حيث شارك في جزء من التدريبات الجماعية للأهلي التي أقيمت الخميس، ثم واصل حصته التدريبية رفقة المعد البدني.

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وأصبح النجم الإيفواري فرانك كيسييه جاهزًا للمشاركة في مباراة الأهلي ضد الشباب، حيث أظهر جاهزيته في التدريبات الجماعية التي أقيمت الخميس.

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