"الأهلي فشل في التعاقد معه!" .. الاتحاد يحدد "بديل" مارسيلو جاياردو

اسم عالمي قد يتولى تدريب الاتحاد..

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حدد مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي، "البديل" المحتمل للأرجنتيني مارسيلو جاياردو، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

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جاياردو تولى تدريب الاتحاد، في نوفمبر من عام 2023؛ إلا أنه ودع المنافسة على جميع البطولات مع الفريق، إلى جانب احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومع كل هذه النتائج السلبية.. كشفت شبكة قنوات "الكأس"، عن بدء الإدارة الاتحادية، مناقشة الخيارات المتاحة؛ من أجل تولي منصب المدير الفني للفريق الأول، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025، بدلًا من جاياردو.

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الشبكة القطرية أعلنت مساء اليوم الخميس، أن البرتغالي ماركو سيلفا، المدير الفني لنادي فولهام الإنجليزي؛ على رأس قائمة المدربين المرشحين لقيادة الاتحاد، في الموسم القادم.

سيلفا أكد في صيف 2023، على تلقيه عرضًا رسميًا من النادي الأهلي السعودي؛ إلا أنه رفضه، بسبب التزامه التام مع فولهام، ورغبته في الاستمرار مع الفريق وقتها.

جدير بالذكر أن المدير الفني البرتغالي البالغ من العمر 46 سنة، يقود الفريق الإنجليزي منذ عام 2021؛ حيث حقق 64 انتصارًا و26 تعادلًا، مقابل 48 هزيمة، خلال 138 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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