أخبار الأهلي اليوم | انفراجة دفاعية قبل ديربي الاتحاد .. وإدوارد ميندي يطمئن الجماهير بعد إصابته!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

رسالة ميندي تطمئن جماهير الأهلي قبل الديربي

وجه السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، رسالة إلى جماهير الراقي، قبل مواجهة الاتحاد في ديربي جدة، الخميس المُقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ميندي للجماهير "شكرًا لدعمكم لنا، سنجعلهم فخورين بنا يوم الخميس القادم إن شاء الله"، ليثير تفاؤل الجماهير بإمكانية لحاقه بمباراة الديربي، وذلك بعد خروجه مصابًا في مواجهة الأخدود.

وفي سياق متصل، أوضحت صحيفة الرياضية، أن المدرب يايسله منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات، اليوم، على أن يعودوا غدًا للمران الجماعي، بمشاركة قلب الدفاع ميريح ديميرال والظهير علي مجرشي، بعد غيابهما عن مباراة الأخدود التي انتهت بالتعادل (1-1) في الجولة الثامنة.

يستعد خالد مسعد؛ نجم الأهلي والمنتخب السعودي الأسبق، لإقامة مهرجان اعتزاله في نوفمبر المقبل بعد 20 عامًا من تعليق حذائه.

أثار السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي، قلق الجماهير من إصابته مجددًا في مباراة الأخدود، بعد شوط أول شهد تألقًا لافتًا من الحارس الذي أنقذ فريقه من عدة فرص محققة، كما تصدى لركلة جزاء.

رئيس الجندل يكشف سر الفوز التاريخي على الأهلي

كشف عبد الله السالم، رئيس نادي الجندل، عن السر وراء الفوز التاريخي في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليغادر الراقي من ذلك الدور لأول مرة في تاريخه.

وأوضح السالم، في حوار مع صحيفة "الرياضية"، أن الجندل احترم الأهلي كثيرًا داخل المستطيل الأخضر، واستعد للمواجهة بشكل كامل، وقد طالبوا اللاعبين بتقديم مستوى فني رائع، وحققوا أكثر من المطلوب.

وأضاف أن فوز الجندل على الأهلي، صعّب مهمته قبل مواجهة الاتحاد في دور الـ16، مؤكدًا أنه كان يتمنى اللعب مع فريق كبير في ملعب الجوف، وبين جماهير النادي للاستفادة من الجانبين المادي والاستثماري.

GOAL

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

انطلق الدوري السعودي 2024-2025 يوم 22 أغسطس 2024 وبدأت المنافسات المرتقبة على مستوى العالم بين كبار الأندية السعودية.

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...