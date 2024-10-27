"أسألكم بالله توقفوا معه في اعتزاله" .. نجم الأهلي الأسبق يشيد بلفتة خالد مسعد الإنسانية ويروج لمهرجانه

الراقي يلاقي الأهلي المصري في مهرجان اعتزال خالد مسعد..

يستعد خالد مسعد؛ نجم الأهلي والمنتخب السعودي الأسبق، لإقامة مهرجان اعتزاله في نوفمبر المقبل بعد 20 عامًا من تعليق حذائه.

"الأنيق" - كما كان يلقبه الجمهور خلال وجوده في الملاعب - كان قد اعتزل في عام 2004، لكن طوال تلك الفترة لم يُقام له مهرجان اعتزال، وهو حال غالبية أساطير الكرة السعودية.

لكن يوم 12 من نوفمبر المقبل، سيشهد حفل اعتزال مسعد، حينما يلتقي الراقي ونجوم الكرة السعودية بالأهلي المصري في تمام الساعة التاسعة مساءً - بوقيت مكة المكرمة -.

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وفي هذا الصدد، خرج محمد عبدالجواد؛ نجم الأهلي والمنتخب السعودي الأسبق، للترويج بمهرجان اعتزال الأنيق، مطالبًا الجماهير بضرورة دعمه.

لفتة عبدالجواد أتت على هامش زيارة خالد مسعد له، للاطمئنان عليه عقب العملية الجراحية التي خضع لها قبل أسابيع، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "زيارة مفاجئة من الغالي الحبيب الأنيق خالد مسعد هو ونصار الظاهري وشقيقه عبدالله مسعد .. الله يا حبي لك يا خالد الله يسعدك، الله يعوضك، الله يوفقك، الله يعطيك حتى يرضيك يا خالد، من أصيب القلوب اللي عرفتها في حياتي قلب نقي، شكرًا يا حبيب أخوك".

واختتم موجهًا حديثًا للجماهير: "اسألكم بالله توقفوا معاه في اعتزاله، يحتاج دعمكم".

يذكر أن الأنيق لعب لصفوف الأهلي حتى عام 2000 قبل أن ينتقل بعده للاتحاد، على إثر اعتراضه على الجوانب المادية الخاصة بالتجديد لقلعة الكؤوس، لكنه لم يتحمل تمثيل فريق آخر غير الراقي، ليقرر الاعتزال معلنًا ندمه على الانتقال للعميد.