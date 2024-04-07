أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة صادمة عن مخطط عبدالرزاق حمدالله وتلميح جدلي جديد من كريم بنزيما

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأحد الموافق السابع من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد الموافق السابع من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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جروهي والشنقيطي يرافقان الاتحاد إلى أبو ظبي

غادرت بعثة الاتحاد صباح اليوم الأحد، مدينة جدة متجهة لأبو ظبي الإماراتية استعدادًا لخوض منافسات كأس الدرعية للسوبر السعودي، حيث تواجه الوحدة غدًا ضمن نصف النهائي.

ورافق الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي البعثة، وهو الغائب عن المشاركة في دوري روشن في ظل عدم قيده في القائمة، لكن وفقًا لصحيفة "الرياضية" لم يتحدد بعد موقفه من المشاركة.

كذلك تواجد اللاعب مهند الشنقيطي الغائب عن الملاعب منذ منتصف ديسمبر الماضي، للإصابة.

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وجه أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي السابق بنادي الاتحاد، رسالة هجومية من العيار الثقيل، إزاء بعض الشخصيات الإعلامية الذين وصفهم بمن يمتلكون "ذاكرة السمك". (طالع التفاصيل)

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