"هل ستأتي معنا قال نعم".. أزمة دونيس مع الوحدة تنتهي بطريقة كوميدية

دونيس يرافق بعثة الوحدة إلى أبوظبي لمواجهة الاتحاد

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كشف صالح أبو نخاع، رئيس نادي ضمك السابق، عن السر وراء تراجع اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، عن فكرة الرحيل عن فرسان مكة.

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وتواجد دونيس برفقة بعثة الوحدة، التي سافرت إلى مدينة أبوظبي الإماراتية، للمشاركة في بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، رغم تصريحاته، عقب مباراة الأهلي، حيث كشف عن نيته في الرحيل عن النادي وعدم السفر إلى الإمارات، اعتراضًا على تأخر مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال أبو نخاع، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن تراجع دونيس وضع طبيعي؛ لأنه سيتحمل تبعيات فسخ التعاقد مع الوحدة، حيث سيتحمل قيمة فسخ العقد، وفي ظل عدم تسلم رواتبه على مدار 6 شهور، فإنه سيتحمل أضعاف المبلغ إذا أنهى العقد من طرفه.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي وليد الفراج، إن إدارة نادي الوحدة، لم تركز في تصريحات دونيس، وسألوه هل سترافق البعثة، فوافق وانتهى الأمر.

ويلتقي الوحدة، بنظيره الاتحاد، حامل اللقب، على ملعب آل نهيان، يوم الإثنين، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، حيث يتأهل الفائز لملاقاة الهلال أو النصر في نهائي البطولة، على ملعب محمد بن زايد، في 11 أبريل الجاري.

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ويفتقد الوحدة لجهود الأسترالي كريج جودوين، الذي يعاني من إصابة قوية ستغيبه عن الملاعب لفترة طويلة، حيث يعود للملاعب في مباراة الرائد، في 16 مايو المقبل.

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