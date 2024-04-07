"استغل الفترة الحرجة للاتحاد" .. الكشف عن مفاجأة في كواليس تجديد عقد عبدالرزاق حمدالله

ماذا فعل الساطي عقب علمه بقدوم كريم بنزيما للاتحاد؟

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"لماذا جددت إدارة الاتحاد عقد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ثم تعاقدت مع الفرنسي كريم بنزيما؟!" سؤال حير الكثير من الجماهير خلال الفترة الماضية ومنذ بداية الموسم، لكن ما كشفه الإعلامي الرياضي دباس الدوسري من كواليس حمل الإجابة على هذا السؤال.

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العميد جدد عقد الساطي في فبراير 2023 أي في منتصف الموسم الماضي تقريبًا، الذي توجه به النمور أبطالًا لدوري روشن السعودي، ثم تعاقدت في نهاية الموسم مع بنزيما.

الكثيرون توقعوا أن يستغنى النادي الجداوي عن المغربي في الصيف الماضي ببيع عقده لأحد الأندية خارج السعودية، لكن المفاجأة كانت تمسك المدرب السابق نونو سانتو بالثنائي معًا.

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لكن الدوسري يزعم أن حمدالله بعد علمه بقدوم بنزيما، استغل الفترة الحرجة التي كان يمر بها العميد في منتصف موسم 2022-2023 من منافسة على لقب غائب عن خزينة النادي منذ سنوات، وطلب تجديد عقده.

دباس قال خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية": "إدارة الاتحاد كانت على علم بقدوم بنزيما قبل تجديد عقد حمدالله، هذه المعلومة على مسؤوليتي، حتى أن خبر انتقال بنزيما للاتحاد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل التجديد للمغربي، أي أن الإدارة كانت على علم بقدومه ورغم ذلك جددت لحمدالله، وأنا سألت وقالوا لي (نعم! كان لدينا علم)".

وأضاف: "ما حدث وقتها أن حمدالله علم بقدوم بنزيما، والاتحاد حينها كان منافسًا على الدوري، عبدالرزاق بذكائه طلب تمديد عقده في فترة حرجة والإدارة استجابت له، هذه معلومة على مسؤوليتي".

يذكر أن عقد الساطي مع العميد يمتد لنهاية الموسم المقبل 2024-2025، ويتصدر حاليًا قائمة هدافي الفريق برصيد 25 هدفًا في مختلف البطولات (33 مباراة) مقابل 12 هدفًا لبنزيما خلال 26 مباراة.

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