"إصابتك مزمنة فاعتزل قبل النهاية المؤسفة!" .. رسالة قاسية لكريم بنزيما بعد تصريحاته الغريبة

تبعات ما اقترفه المهاجم الفرنسي..

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في وقت تعاطف به البعض مع تصريحات الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، بشأن معاناته مع المجموعة الحالية بالفريق، هناك من نزل عليه بهجوم قاسٍ مطالبًا إياه بالاعتزال.

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الفرنسي خرج أول أمس الجمعة، محملًا زملائه مسؤولية تراجع مستواه وغيابه عن التهديف، مؤكدًا احتياجه للاعبين جدد لدعمه كما كان يحدث في ريال مدريد.

هذه التصريحات استفزت الإعلامي الرياضي الاتحادي عدنان جستنيه، الذي خرج مطالبًا بنزيما بالاعتزال، مؤكدًا أن المشكلة بأنه انتهى كرويًا وليست في لاعبي العميد..

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جستنيه كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "على إثر الأصداء العالمية لتصريح الكابتن القدير لاعب نادي الاتحاد كريم بنزيما لأحد وسائل الإعلام السعودية والتي تناقلت تصريحه بأنه لا يوجد من اللاعبين في فريق الاتحاد من يساعده في تسجيل الأهداف كما كان يجد حينما كان لاعباً في صفوف ريال مدريد دون أن يكون هناك أي تعليق من المنابر الإعلامية سواء صحفية أو قنوات تلفزيونية أو منصات التواصل الاجتماعي توضح له الحقيقة أن المشكلة هو فيه لهبوط مستواه الفني والإصابة المزمنة التي يعاني منها وتلاحقه بين حين وآخر وليست المشكلة في زملائه الذين ما قصروا معاه في تمريرات وهو في خط الست الياردات وقريب من المرمى إلا أنه لم يستطع ترجمتها إلى أهداف بما في ذلك ركلات الجزاء ثلاثة ركلات أو أربعة إهدارها فهل كان زملاؤه هم السبب؟".

وأضاف: "نصيحة للكابتن القدير كريم بنزيما يجب أن تعترف أنك قد انتهيت كروياً وحان الإعلان فوراً عن موعد اعتزالك الكرة، حتى لو عدت من جديد لنادي ريال مدريد أو أي نادٍ أوروبي فلن تعود كما كنت كريم بنزيما خذها صراحة أيها اللاعب الذي كنت معجبًا به جداً جداً لقد انتهيت كروياً ولا تملك أي جديد. اعتزل الكرة احتراماً لتاريخك المضيء بالذهب وبهز الشباك بأجمل الاهداف ومن أجل أيضا محبيك وعشاقك خير من تأتي نهايتك نهاية مؤسفة لا تليق باسمك وتاريخك".

يذكر أن صاحب الـ36 عامًا لم يفلح خلال 26 مباراة خاضها الموسم الجاري مع العميد في مختلف البطولات إلا في تسجيل 12 هدفًا فقط، وصنع ثمانية آخرين.

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