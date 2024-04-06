"تعانون من ذاكرة السمك".. إنذار مسئول سابق في الاتحاد

الاتحاد يستعد لمواجهة الوحدة في كأس السوبر

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وجه أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي السابق بنادي الاتحاد، رسالة هجومية من العيار الثقيل، إزاء بعض الشخصيات الإعلامية الذين وصفهم بمن يمتلكون "ذاكرة السمك".

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ونشر دياب رسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها إن هناك بعض الإعلاميين الرياضيين، لديهم ذاكرة السمك، وتتبدل مواقفهم حسب الميول.

وأوضح "ما هو صحيح في نظرهم اليوم، يمكن أن ينقلب فجأة إلى أكبر خطأ في تاريخ كرة القدم، عندما يتعارض مع الميول.. قليل من الخجل يا جماعة. يتناسون أن للجماهير ومنصة X لديهما ذاكرة لا تنسى بسهولة.."

وتتوجه بعثة الاتحاد إلى مدينة أبوظبي الإماراتية، من أجل الاستعداد لحملة الدفاع عن اللقب في بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024؛ حيث يواجه الوحدة، على ملعب آل نهيان في نصف النهائي، يوم الإثنين المقبل، على أن يتأهل الفائز إلى النهائي، ليضرب موعدًا مع المتأهل من الهلال والنصر على ملعب محمد بن زايد في 11 أبريل.

وذكر رئيس الاتحاد، أنمار الحائلي، أن فريق الكرة يعاني من الغيابات بشكل كبير، بين الإصابات، واستدعاء خمسة لاعبين لقائمة المنتخب الأولمبي، الأمر الذي كان يهدد كتيبة المدير الفني مارسيلو جاياردو بعدم اكتمال القائمة قبل المشاركة في كأس السوبر.

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وفقد الاتحاد فرصة المنافسة على لقب دوري روشن السعودي (2023-2024)، حيث يحتل المركز الرابع، برصيد 47 نقطة، مبتعدًا عن الهلال المتصدر بفارق 30 نقطة، مع تبقي 7 جولات على نهاية الموسم، ليصبح العميد في صراع مع الأهلي والتعاون، على مقعد المركز الثالث المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تنطلق نسختها الأولى في موسم 2024-2025.

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