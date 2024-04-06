بناءً على طلب الجماهير .. رئيس الاتحاد السابق يحسم موقفه من خلافة أنمار الحائلي

رئاسة نادي الاتحاد على صفيح ساخن

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اشتعل ملف رئاسة نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي، بعد أن اقترب أنمار الحائلي من الرحيل عن منصبه، حيث اقترب أحد رغبات الجماهير من خلافته.

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وسيرحل أنمار الحائلي من رئاسة الاتحاد بعد شهرين، حيث ألمح إلى أنه لن يترشح لفترة جديدة على قيادة العميد، خلال تصريحات صحفية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن لؤي ناظر رئيس الاتحاد السابق، يقوم حاليًا بتجهيز ملف ترشحه للدخول في انتخابات النادي، المقرر لها شهر يونيو القادم.

وأضافت الصحيفة أن ناظر انتهى فعليًا من اختيار أعضاء مجلس إدارته، وتضم القائمة خبرات في جميع المجالات، سواء الرياضية أو الإدارية أو الاستثمارية والحوكمة.

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وينتظر لؤي ناظر الانتهاء من دراسة جميع الملفات المعلقة بنظام الترشح لرئاسة الاتحاد مرة أخرى، والتي تخص صلاحياته بوصفه رئيسًا للنادي، واتخاذ القرارات لحسم ملف الترشح.

تأتي خطوة ناظر، إثر مطالبات جماهيرية بذلك، وتلبية لرغبة عدد من رؤساء وأعضاء النادي السابقين، الذين يُريدون عودته لرئاسة الاتحاد مرة أخرى.

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