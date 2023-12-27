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أخبار الاتحاد اليوم | الرباعي الراحل في يناير، وشبح بنزيما التائه

تامر أبو سيدو
Al Nassr vs Al IttihadGetty
الإتحاددوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 27 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 27 ديسمبر 2023

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