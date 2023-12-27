محمد الدعيع: هذا أغرب وأسوأ قرارات إدارة الاتحاد .. 25 عامًا في كرة القدم ولم أره أبدًا

حارس مرمى الهلال يُحلل وضع العميد

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اتهم محمد الدعيع حارس مرمى الهلال المعتزل إدارة الاتحاد بتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية الموسم المخيب للفريق، وذلك خلال تعقيبه على خسارة العميد أمام النصر في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي مساء أمس في جدة.

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الاتحاد سقط على ملعبه بنتيجة 5-2، وقد سأل أحد مشاهدي برنامج "دورينا غير" الدعيع عن مسؤولية الإدارة في أزمة الاتحاد، فأجاب "تتحمل جزء كبير مما يحدث بالتأكيد، كيف وافقت على قرار نونو سانتو إقامة معسكر للفريق في الطائف وليس أوروبا، كيف وافقت على دخول مباريات البطولة العربية كأنها ودية".

أضاف "القرار الأسوأ والأغرب كان موافقة المدرب على منح اللاعبين 45 يومًا راحة، لي 25 عامًا في كرة القدم ولم أر أبدًا مثل هذا الأمر. الإدارة مفترض أن لديها مستشارين فنيين، كيف وافقت على هذا القرار! أطول إجازة للاعب كرة القدم هي لمدة شهر بهدف الراحة وحتى خلاله يكون هناك برنامج تدريبي فردي".

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الاتحاد كان قد أقال سانتو عقب تراجع النتائج هذا الموسم وقد عين بدلًا منه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

حامل لقب الدوري السعودي يتواجد في المركز السادس برصيد 28 نقطة وبفارق 22 نقطة عن الهلال في الصدارة.

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