خبير: الحكم "دمّر" الاتحاد بـ3 قرارات خاطئة أمام النصر!

طرد وركلة جزاء وإلغاء هدف للعالمي

SHAHID

تعرض نادي اتحاد جدة لهزيمة مؤلمة أمام ضيفه النصر بنتيجة (2-5) على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، في مباراة مؤجلة من الجولة 17 بالدوري السعودي للمحترفين.

ورفع النصر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بالدوري، بفارق 17 نقطة عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الاتحاد في المركز السادس بـ28 نقطة.

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وقال الخبير التحكيمي نواف شكر الله، في تحليله القرارات التحكيمية على قناة "ssc" السعودية: "الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبولس أخطا في العديد من القرارات المهمة خلال المباراة".

وأضاف: "هناك ركلة جزاء صحيحة للاعب الاتحاد فيصل الغامدي في الدقيقة 28، لكن الحكم قرر معاقبة اللاعب بالبطاقة الصفراء (ادعاء السقوط)، رغم تعرضه للضرب من الخصم، والغريب أنه لم يذهب لتقنية الفيديو لمراجعة اللعبة".

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وتابع: "كان يجب على الحكم احتساب خطأ لصالح الاتحاد عند الدقيقة 82 قبل هدف النصر الخامس لوجود دهس على قدم لاعب الاتحاد، وكان يجب على الـVAR استدعاء الحكم من أجل إلغاء الهدف واحتمالية طرد لاعب النصر".