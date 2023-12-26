رونالدو لا يحتاج هداياك و"النجم الأوحد" وضعك في مأزق.. بنزيما "شبح" تائه في ليلة النصر!

يساعد كريستيانو حتى لو كان خصمه!

SHAHIDتعرض الاتحاد لهزيمة قاسية أمام النصر بنتيجة (2-5) في ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في مباراة مؤجلة من الجولة 17 بالدوري السعودي للمحترفين.

بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بالدوري، بفارق 17 نقطة عن الهلال امتصدر، بينما يأتي الاتحاد في المركز السادس بـ28 نقطة.

ورغم صناعته الهدف الأول مبكرا (14)، إلا أن النجم الفرنسي كريم بنزيما لم يظهر طوال المباراة، التي كان بطلها الأول من الاتحاد شريكه في الخط الأمامي عبد الرزاق حمد الله.

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وظهر النجم المغربي بشكل مثالي طوال المباراة، حيث سجل الهدف الأول بمهارة كبيرة، إذ راوغ وتوغل وسدد بقوة داخل الشباك، وعاد في بداية الشوط الثاني وأحرز التعادل (2-2) برأسية مثالية.

وأرسل حمد الله أكثر من تمريرة بينية متقنة إلى كل من بنزيما ورومارينو، كما حصل على مخالفات عديدة قرب منطقة جزاء الخصم، على عكس النجم الفرنسي الذي كان "شبحا تائها" طوال المواجهة.

رونالدو لا يحتاج هداياك!

بدا بنزيما بطيئا للغاية في تحركاته، وتجلى ذلك حين تورط في ركلة جزاء لصالح النصر بالدقيقة 18، إذ وصل متأخرا في كرة مشتركة مع علي لاجامي داخل منطقة جزاء الاتحاد ليصدم قدم لاعب النصر ويمنح الخصم ركلة جزاء أحرز منها كريستيانو رونالدو هدف التعادل (1-1).

وواصل بنزيما عادته القديمة مع رونالدو، وهي مساعدته في تسجيل الأهداف، حيث يعد أكثر من قدم تمريرات حاسمة للنجم البرتغالي في تاريخه.

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وخلال 9 سنوات و340 مباراة سويا في ريال مدريد، صنع بنزيما 47 هدفا لرونالدو، وشكلا مع الويلزي جاريث بيل الثلاثي الناري الذي سيطر على كرة القدم الأوروبية لسنوات.

أرقام كريم بنزيما أمام النصر

بدا واضحا أن بنزيما لم يكن حاضرا في المواجهة ذهنيا، وتعامل بشكل خاطئ مع الكرة في أكثر من مناسبة، أولها بالدقيقة 22 بعد تمريرة من حمد الله.

كما أخطأ الحارس العقيدي في التمرير، لتصل الكرة إلى بنزيما في موقف خطير، لكن المهاجم الفرنسي أضاعها بغرابة (تمرير خاطئ) في الدقيقة 45+4.

ومرر بنزيما الكرة 27 مرة في المباراة، بدقة بلغت 85.2%، بينما جاءت دقة التمرير في نصف ملعب الخصم 81% (صنع هدفا)، لكنه لم يقدم أي تمريرة طويلة، وفاز بـ3 التحامات وخسر 5 أخرى، بينما لم يخض أي التحام هوائي طوال المواجهة.

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