أخبار الاتحاد اليوم | انتفاضة لإبطال مخطط الهلال وصفقة محتملة مع النصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق الـ19 من ديسمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ19 من ديسمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الاتحاد؟ .. الكشف عن عرضين لـ"خطف" سلمان الفرج من الهلال

لا يزال مستقبل سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، يثير الكثير من الحبر في وسائل الإعلام المحلية؛ خاصة بعد أزمته الأخيرة مع الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي جورج جيسوس. (طالع التفاصيل)

بعد طرده من الاتحاد .. نونو سانتو على أبواب فريق إنجليزي "عريق"

اقترب المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، من التوقيع مع فريقه الجديد؛ بعد شهر ونصف تقريبًا، من "إقالته" من تدريب نادي الاتحاد السعودي. (طالع التفاصيل)

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"كريزة" النصر الناقصة و"صخرة" يحتاجها الاتحاد .. نجوم من الأهلي المصري يفتقدهم دوري روشن السعودي

أثار الأهلي إعجاب الجميع في السعودية بأدائه في كأس العالم للأندية، على الأقل خلال مباراة الاتحاد والشوط الأول أمام فلومينينسي، وقد نال عديد لاعبيه إشادة من مختلف الشرائح الجماهيرية والإعلامية. (طالع التفاصيل)

فيديو | مقارنة مع رونالدو .. نقاش ساخن بين محمد الشيخ ووليد الفراج حول "بنهزيمة"

فجر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد نقاشًا ساخنًا في استوديو برنامج "أكشن مع وليد" بين المقدم وليد الفراج والناقد الرياضي محمد الشيخ. (طالع التفاصيل)

إن كان الأهلي يتألم مرة بعد فلومينينسي .. فعلى الاتحاد التألم ألف مرة!

ابكِ يا الاتحاد أكثر من الأهلي .. خدمك القدر لكنك كتبت على نفسك "الانتكاسة"! (طالع التفاصيل)

مدرب الأهلي ينفعل على الصحفيين .. ويؤكد: مواجهة الاتحاد أثرت علينا

خرج السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، عن شعوره؛ بعد خسارة فريقه أمام فلومينينسي البرازيلي، مساء يوم الإثنين. (طالع التفاصيل)

فيديو | احتفلوا مع فلومينينسي بـ"الطعمية" .. جماهير الاتحاد ترد الدين إلى الأهلي

شاركت جماهير نادي الاتحاد السعودي، في احتفالات مشجعي فلومينينسي البرازيلي، بـ"الفوز" على الأهلي المصري، مساء أمس الإثنين. (طالع التفاصيل)

صدمة كبرى .. الاتحاد يعلن حاجة "ضحيتي المونديال" لعمليات جراحية

صدمة كبرى تلقاها الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، حول موقف ثنائي الدفاع المصاب عمر هوساوي ومهند الشنقيطي، إذ سيبتعدان عن الملاعب لفترة طويلة. (طالع التفاصيل)

نداء إلى الاتحاد لمعالجته .. "مشكلة زكريا هوساوي لا علاقة لها بكرة القدم!"

"على المقصلة" هذا هو وضع لاعب الاتحاد زكريا هوساوي بعد كأس العالم للأندية السعودية 2023، ليس لوداع الفريق للبطولة، إنما لموقفه تجاه زميله فيصل الغامدي أثناء اللقاء. (طالع التفاصيل)

بعد ارتباط اسم لاعب الاتفاق بالاتحاد .. جمهور الأهلي يقتحم "الصفقة المزعومة" بصور مفاجئة

بشكل مفاجئ.. بدأت جماهير الأهلي السعودي، في الضغط على مجلس إدارة النادي؛ من أجل حسم صفقة مهمة، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024". (طالع التفاصيل)

"عار ومبادلته بالمنتهي كارثة" .. الجماهير تنتفض لمنع انتقال لاعب الاتحاد إلى الهلال

انتفضت جماهير نادي الاتحاد السعودي؛ بعد أنباء انتقال أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، إلى "عملاق الرياض" الهلال، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025. (طالع التفاصيل)

صفقة محتملة بين النصر والاتحاد بفضل عبد الرزاق حمد الله!

مفاجأة كبرى قد يشهدها الميركاتو الشتوي القادم، في المملكة العربية السعودية؛ والذي يفتح أبوابه بشكل رسمي، مع مطلع العام الجديد "2024". (طالع التفاصيل)

"جئت لتختبئ خلف المدافعين؟!" .. نجم الاتحاد السابق يصب غضبه على كريم بنزيما

لا يزال الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، هو الضحية الأولى للغاضبين من وداع العميد المبكر لكأس العالم للأندية 2023، إذ أن الهجوم يتركز بشكل أساسي عليه. (طالع التفاصيل)

جوارديولا يتغنى بالسعودية .. ويتحدث عن هزيمة الاتحاد أمام الأهلي

أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بالتطور الهائل في الرياضة السعودية، قبل مباراة فريقه أمام أوراوا رد ديموندز الياباني. (طالع التفاصيل)

حل مبتكر من برنامج الاستقطاب للتخلص من "الفاشلين" في الدوري السعودي

نجحت أندية دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير في استقطاب العديد من النجوم الناشطين في الدوريات الأوروبية الكبرى، لكن بعضهم لم ينجح بالصورة المتوقعة مما يُهدد بنهاية مسيرتهم قريبًا في الملاعب السعودية. (طالع التفاصيل)

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