الكشف عن عرضين لـ"خطف" سلمان الفرج من الهلال

مستقبل سلمان الفرج يثير الجدل في نادي الهلال

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لا يزال مستقبل سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، يثير الكثير من الحبر في وسائل الإعلام المحلية؛ خاصة بعد أزمته الأخيرة مع الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي جورج جيسوس.

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الفرج دخل في صدام عنيف مع جيسوس؛ عقب ابتعاده عن "التشكيل الأساسي" لنادي الهلال، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ قبل أن يتم إنهاء الأزمة، خلال الساعات القليلة الماضية.

وعلى الرغم من انتهاء الأزمة.. كشفت صحيفة "عكاظ"، عن رغبة بعض أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، في التعاقد مع قائد الزعيم الهلالي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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الصحيفة أعلنت مساء اليوم الثلاثاء، دخول سلمان الفرج البالغ من العمر 34 سنة، ضمن أجندة التعاقدات الشتوية لناديين؛ أحدهما من العاصمة الرياض والآخر من جدة.

وفي وقتٍ سابق.. ارتبط اسم الفرج، بناديي العاصمة النصر والشباب، بينما قيل إن عملاق جدة الاتحاد، يسعى للتوقيع مع اللاعب الدولي الكبير.

جدير بالذكر أن الفرج، يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حتى يونيو من عام 2025؛ حيث كان قد جدد عقده في 2021، ولمدة 4 سنوات كاملة.

SHAHID