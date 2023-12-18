مدرب الأهلي ينفعل على الصحفيين .. ويؤكد: مواجهة الاتحاد أثرت علينا

تصريحات مدرب الأهلي بعد الخسارة أمام فلومينينسي

خرج السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، عن شعوره؛ بعد خسارة فريقه أمام فلومينينسي البرازيلي، مساء يوم الإثنين.

الأهلي خسر (0-2) أمام فلومينينسي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها؛ ليكتفي باللعب على تحديد المركزين الثالث والرابع، للمرة السادسة في تاريخه.

كولر انفعل في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، على الصحفيين؛ قائلًا: "لقد سئمت من السؤال الذي يوجه لي باستمرار؛ عن سبب تغييراتي وتوقيتها".

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وشدد المدير الفني السويسري، في رده على الصحفيين، على أنه يعرف لاعبي الأهلي أكثر منهم، وأنه يتخذ قراراته قبل وأثناء المباريات، بناءً على ما يراه مناسبًا للفريق.

وأرجع مارسيل كولر، خسارة الفريق المصري أمام فلومينينسي، إلى نقص تركيز اللاعبين، بسبب ضغط المباريات؛ وهو ما أدى إلى إهدار العديد من الفرص.

وأوضح كولر، أن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، قبل يومين فقط من الآن، أثرت على تركيز نجوم الأهلي؛ حيث لم يكن هناك وقتًا للإعداد بشكل جيد، لمباراة فلومينينسي.