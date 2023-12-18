"جئت لتختبئ خلف المدافعين؟! " .. نجم الاتحاد السابق يصب غضبه على كريم بنزيما

سهام النقد لا تزال تحاصر كريم بنزيما في الاتحاد منذ وداع المونديال..

لا يزال الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، هو الضحية الأولى للغاضبين من وداع العميد المبكر لكأس العالم للأندية 2023، إذ أن الهجوم يتركز بشكل أساسي عليه.

العميد كان قد ودع المونديال؛ المقام حاليًا في جدة، بالهزيمة في ربع النهائي أمام الأهلي المصري بثلاثية مقابل هدف وحيد، إذ سجل الفرنسي هدف حفظ ماء الوجه للنمور.

لكن أداء بنزيما في المباراة لم يعجب نايف هزازي؛ نجم الاتحاد السابق، الذي خرج للهجوم عليه عبر برنامج "ملاعب" الإذاعي، إذ قال: "الهجوم في الاتحاد ضايع وغريب جدًا، من فترة طويلة لم يغب استقرار الهجوم في الاتحاد بهذا الشكل، لا أحد يعرف ما الذي يحدث!، على عبدالرزاق حمدالله 100 علامة استفهام".

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وأضاف: "أما بنزيما فرغم حبنا وعشقنا له، وأنا شخصيًا مدريدي ولم أكن مصدقًا لقدومه للاتحاد، لكنه معنا لا يقاتل، يلعب بطريقة عادية ويختبئ خلف المدافعين!، كيف نطالب لاعبي الدكة أو أي لاعب عادي في الفريق بالقتال داخل الملعب وهذه حالة بنزيما؟، بنزيما هو اللاعب الخبرة والقائد، عليه أن يظهر لنا شجاعته داخل الملعب ويحدث الفارق، لكن وجوده لم يحدث أي فارق".

يشار إلى أن الاتحاد شارك في الحدث العالمي بصفته مستضيف البطولة وبطل الموسم الماضي من دوري روشن، وبالفعل حقق الفوز في مباراة الدور الأول أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، قبل أن يسقط أمام بطل إفريقيا.