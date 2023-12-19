حل مبتكر من برنامج الاستقطاب للتخلص من "الفاشلين" في الدوري السعودي

الأهلي قد يستفيد من هذا الحل في ملف فيرمينو

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نجحت أندية دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير في استقطاب العديد من النجوم الناشطين في الدوريات الأوروبية الكبرى، لكن بعضهم لم ينجح بالصورة المتوقعة مما يُهدد بنهاية مسيرتهم قريبًا في الملاعب السعودية.

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التخلي عن أولئك "الفاشلين" في دوري روشن يُعد أحد أكثر الملفات الجدلية في كرة القدم السعودية حاليًا، وقد تبنت رابطة الدوري مؤخرًا اقتراحًا بتدوير النجوم الأجانب بين الأندية، وطُرح بشكل محدد اسم المهاجم البرازيلي فيرمينو والذي لم ينجح مع الأهلي واقترح نقله للشباب في يناير القادم.

الصحفي طارق التويجري أكد أن انتقال فيرمينو للشباب سيُحسب من ميزانية الأهلي المخصصة له من برنامج استقطاب النجوم، لكن مشيرًا إلى أن النادي سيحصل على مكافأة ما لنجاحه في تسويق اللاعب وعدم الاضطرار إلى فسخ عقده.

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التويجري وخلال حديثه في برنامج "كورة" أشار إلى أن برنامج الاستقطاب وجد حلًا مبتكرًا لعلاج هذا الملف وهو التعاقد مع شركة تسويق عالمية تُساعد الأندية على التخلص من لاعبيها الأجانب الكبار الذين لم يُحققوا النجاح المطلوب، مشيرًا إلى أن الأمر قد يبدأ في السوق الشتوي القادم مع حصول تلك الشركة على نسبة من كل عملية بيع ومؤكدًا أن ذلك لن يمنع الخسارة لكنه سيُقللها.

يُشار إلى أن الحديث لا يدور حول رحيل فيرمينو عن الأهلي فقط، بل كذلك سيكو فوفانا عن النصر وفابينو عن الاتحاد وربما كريم بنزيما كذلك.

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