صفقة محتملة بين النصر والاتحاد بفضل عبد الرزاق حمد الله!

مفاجأة مرتقبة في الميركاتو الشتوي السعودي

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مفاجأة كبرى قد يشهدها الميركاتو الشتوي القادم، في المملكة العربية السعودية؛ والذي يفتح أبوابه بشكل رسمي، مع مطلع العام الجديد "2024".

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فترات الانتقالات الرسمية في السعودية، أصبحت تشهد صراعات عنيفة بين جميع الأندية، لـ"خطف" أبرز النجوم المحليين والعالميين؛ خاصة بعد الدعم الهائل من القيادة، إلى القطاع الرياضي.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي فهد الروقي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، انتقال لاعب من فريق سعودي إلى آخر، ضمن اتفاقية "صلح" بين الناديين.

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وحاليًا.. الوسط الرياضي السعودي يتحدث عن "صلح" مرتقب بين ناديي النصر والاتحاد، في قضية "تسجيلات" النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، قبل صدور الحكم الرسمي من المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وأزمة كبرى كانت قد اشتعلت بعد انتقال حمد الله من النصر إلى الاتحاد، في يناير من عام 2022؛ حيث زعم العالمي، وجود "تسجيلات صوتية"، تثبت تورط مسؤولي العميد، في مفاوضات "غير قانونية" مع النجم المغربي.

لذلك.. من المحتمل أن تكون الصفقة التي يتحدث عنها الروقي، بين ناديي النصر والاتحاد؛ حيث إن حدثت لن تكون المرة الأول؛ فسابقًا انتقل الثلاثي عمر هوساوي وحمد آل منصور وعبد العزيز الجبرين إلى العميد، مقابل إغلاق الأخير قضية تفاوض العالمي "غير القانوني" مع اللاعب فهد المولد.

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