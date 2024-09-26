أخبار الأهلي اليوم | استبعاد المدافع الأجنبي من قائمة دوري أبطال آسيا النخبة، وموقف محرز من مواجهة القادسية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 26 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 26 سبتمبر 2024.

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مواقف إنسانية لا تنسى لفهد المولد..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رئيس الأهلي الأسبق يدافع عن ماتياس يايسله..

الأهلي بدأ رحلته الآسيوية بالفوز على برسبوليس..

هجوم قوي على إدارة الأهلي

لاعب وسط الأهلي يحبط المشجع بسبب تصرفه!

كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

GOAL

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مدرب الأخضر يكشف عن رأيه في إمكانية انضمام محمد صلاح إلى دوري روشن

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السعودية الملاذ الأخير لنجوم القارة العجوز

اللاعب يواجه انتقادات عنيفة بسبب سوء مستواه..

تعرف على طرق شراء وأسعار كافة مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي خلال منافسات موسم 2024-2025...

بداية سيئة للنادي الأهلي في الموسم الحالي..