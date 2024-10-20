أخبار الأهلي اليوم | رسالة حادة من المهاجم السابق لمانشيني، وصفقة جديدة من الدوري الإنجليزي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 20 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 20 أكتوبر 2024.

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