أخبار الأهلي اليوم | رسائل محرز وكيسييه، وأول رد من يايسله على أنباء رحيله

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 1 أكتوبر 2024.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
علي الحبسي: هذا ما يحتاجه رياض محرز ليُخرج أفضل ما لديه مع الأهلي
النجم الجزائري تألق أمام الوصل مساء أمس
"ما فعلته السعودية صعب الأمور علينا" .. مدرب الريان يتوعد الأهلي ويبرر الهزيمة أمام النصر
ماذا قال يوسف علي في المؤتمر الصحفي عقب الهزيمة أمام النصر؟
"بدأنا من جديد!" .. محرز يتحدث عن كلاسيكو الهلال ويوجه رسالة إلى جماهير الأهلي
محرز استعاد تألقه أمام الوصل الإماراتي..
"شاهدتم وحدة الفريق!" .. أول رد من يايسله على رحيله المرتقب من الأهلي!
كل التقارير تؤكد رحيل ماتياس يايسله عن الأهلي..
تحديد مواعيد جولة الديربيات .. الاتحاد في ورطة أمام الأهلي وضغط كبير للهلال والنصر
الجماهير على موعد مع إثارة كبيرة في دوري روشن..
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.
جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025
تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..
كيسييه يوجه رسالة إلى الجماهير بعد تزايد الحديث عن "هبوط" الأهلي مجددًا
الأهلي يعاني في دوري روشن مع بداية الموسم..
فيديو | من يضحك أخيرًا يضحك كثيرًا .. جمهور الأهلي يرد الإساءة للوصل بـ"هتاف منافسهم المهين"
منافسة خاصة في المدرجات خلال الديربي العربي بين النصر والوصل..
"نفذ طلب محرز وشكل ثنائية رائعة معه" .. روجر إيبانيز من أزمة في الأهلي إلى بطل ضد الوصل
الأهلي يعود من الإمارات بـ3 نقاط غالية..
جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
"الأهلي أوقف كريستيانو رونالدو الإماراتي وأسقط الوصل بذكاء يايسله" .. عندما يكون الفوز أهم من متعة الجماهير!
مباراة "مملة فنيًا" لعاشق الساحرة المستديرة..
بـ"ذكرى يلو الأليمة والجندلة" .. جمهور الوصل يستفز الأهلي
الأهلي يُعاني في السنوات الأخيرة..