فرانك كيسييه يوجه رسالة إلى الجماهير بعد تزايد الحديث عن "هبوط" الأهلي مجددًا

الأهلي يعاني في دوري روشن مع بداية الموسم..

في الأيام القليلة الماضية.. بدأت نغمة "هبوط" الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعود من جديد على الساحة الرياضية السعودية؛ خاصة بعد الهزيمة الأخيرة أمام القادسية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

الأهلي هبط لأول مرة في تاريخه، بنهاية موسم 2021-2022، حيث لعب عام رياضي واحد فقط في مسابقة "دوري يلو"، قبل أن يعود بين الكبار مجددًا.

ومن ناحيته.. رد النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان النادي الأهلي، بـ"شكل غير مباشر" على أحاديث هبوط الراقي؛ وذلك بعد فوز الفريق على الوصل الإماراتي، مساء اليوم الجمعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيسييه قال في تصريحات صحفية بعد المباراة، نقلها الإعلامي الرياضي وليد سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "بطولة الدوري بدأت للتو، ومشوارها طويل".

وشدد النجم الإيفواري البالغ من العمر 27 سنة، على ضرورة مواصلة نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي "القتال"؛ من أجل المنافسة بقوة على الدوري.

وبخصوص الفوز على الوصل.. أكد فرانك كيسييه أن أداء الفريق الأهلاوي، في الجولتين الأولى والثانية من النخبة الآسيوية؛ أثبت أن الراقي يلعب بوجهٍ مميز في هذه البطولة.

واختتم كيسييه تصريحاته؛ بالقول: "انتصار اليوم يعطينا الكثير من الثقة، ويمنحنا الرضى.. يجب أن نستمر على هذا المنوال، ونكافح للنهاية".

جدير بالذكر أن الأهلي فاز (2-0) على الوصل، بملعب زعبيل في الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.