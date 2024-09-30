"الأهلي أوقف كريستيانو رونالدو الإماراتي وأسقط الوصل بذكاء يايسله" .. عندما يكون الفوز أهم من متعة الجماهير!

مباراة "مملة فنيًا" لعاشق الساحرة المستديرة..

"لا بديل عن الفوز".. هكذا دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، مواجهته القوية أمام مستضيفه الوصل الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

الجماهير الأهلاوية لم تكن لتتقبل أي هزيمة أخرى؛ بعد سقوط الفريق الأول أمام الجندل ثم القادسية، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي، على التوالي.

وبالفعل.. حقق الأهلي هدفه، وفاز (2-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل؛ عن طريق الساحر الجزائري رياض محرز، والمدافع البرازيلي روجر إيبانيز.

وبهذه النتيجة.. رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 6 "العلامة الكاملة"؛ حيث كان الفريق قد فاز في الجولة الأولى على برسبوليس الإيراني، في مدينة جدة السعودية، بهدف مقابل لا شيء.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الأهلي على الوصل ببطولة النخبة الآسيوية، مساء اليوم الإثنين..