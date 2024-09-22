أخبار الأهلي اليوم | رياض محرز يكشف سر تراجع مستواه، والسبب الحقيقي لخروج إيفان توني من إنجلترا

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 22 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 22 سبتمبر 2024.

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تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجندل في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة..

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