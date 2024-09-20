أمام ضمك معذب الكبار .. "الأهلي يكسب صفقة قوية مثل الاتحاد وفيجا يضع يايسله في مكانه الطبيعي بسلاح فيرمينو!"

الأهلي ينجو بإعجوبة أمام ضمك..

"معذب الكبار".. لقب يستحق أن يُطلق على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، حتى ولو خسر في مبارياته، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ضمك عذب نادي الهلال كثيرًا، قبل أن يخسر (2-3) في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي.

هذا الأمر تكرر مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي تعذب بشكل أكبر، قبل أن يفوز على ضمك (4-2)، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وظل التعادل (2-2) مستمرًا حتى الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع؛ عندما سجل البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثالث للفريق الأهلاوي، قبل أن يضيف زميله الإنجليزي إيفان توني "الرابع".

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وبالمقارنة مع الأداء المقدم على أرضية الملعب، تعتبر هذه النتيجة خادعة للغاية؛ حيث ارتكب الأهلي العديد من الأخطاء على المستوى الفردي والتكتيكي، بالرغم من تسجيل رباعية واقتناص الـ3 نقاط المهمة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الأهلي المثير على ضمك، مساء اليوم الجمعة..