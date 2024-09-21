"مهاجم مثالي" وأطماع برينتفورد .. سببان وراء تنازل عمالقة البريميرليج عن إيفان توني للأهلي السعودي!

بوستيكوجلو يكشف كواليس الصفقة

كشف أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، عن السبب وراء تفضيله التعاقد مع المهاجم الإنجليزي دومينيك سولانكي، بدلًا من إيفان توني، لاعب برينتفورد السابق والمنتقل إلى الأهلي السعودي.

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وكان سولانكي قد انتقل إلى توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بورنموث مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي.

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وقال بوستيكوجلو في مؤتمر صحفي لمباراة فريقه المرتقبة أمام برينتفورد: "الناس يتعجلون في الحكم، سولانكي لعب أقل من مباراتين (كاملتين). إذا خاض 15 مباراة بدون هدف، وقتها يمكننا الحديث حول الصفقة وقيمتها، لا يتعين علينا التسرع في إصدار الأحكام طوال الوقت"

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وتطرق مدرب توتنهام للحديث عن إيفان توني مهاجم برينتفورد الذي انتقل قبل أسابيع إلى الأهلي السعودي، قائلًا: "بالفعل كنا نتابع توني ولكني أؤكد أن سولانكي هو المهاجم المثالي للسبيرز والذي أردته دائمًا واستغرق الأمر طوال الصيف تقريبًا للحصول عليه".

وأضاف: "لطالما كان سولانكي هو المهاجم الذي نريد الحصول عليه لأنه الأنسب لمتطلبات توتنهام".

في نفس السياق، كشفت شبكة " tbrfootball" كواليس فشل انتقال إيفان توني إلى آرسنال، الذي كان يبحث عن مهاجم لتدعيم صفوفه في الميركاتو، لكنه فشل في الأمر.

وأوضحت أن توني عقد بالفعل اجتماعًا مع مسؤولي آرسنال وتحديدًا مع المدير الرياضي إيدو للحديث عن إتمام انتقاله للجانرز، لكن بعد محادثات طويلة قرر النادي اللندني عدم حسم الصفقة.

وأضافت: "تشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد أبدوا جميعًا اهتمامًا بضم توني ولكن كما هو الحال مع آرسنال اختاروا عدم التحرك، خصوصًا أن برينتفورد طلب آنذاك مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني لإطلاق سراحه، وهو ما كان العقبة الرئيسية لإتمام الصفقة التي ذهبت في النهاية للأهلي مقابل 40 مليون إسترليني".