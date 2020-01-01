أخبار ريال مدريد: زيدان يريد كانتي وآرسنال يطلب تمديد إعارة سيبايوس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 19 يوليو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 19 يوليو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 19 يوليو 2020:

آرسنال يطلب من ريال مدريد تمديد إعارة سيبايوس

بحسب تقرير نشر على الكوفيدينشيال فإن آرسنال طلب من ريال مدريد تمديد إعارة داني سيبايوس في ملعب الإمارات.

الإسباني سعيد في شمال لندن، والبلانكوس منفتح على تمديد فترة الإعارة أو بيع عقده بشكلٍ نهائي.

شارك سيبايوس في 34 مباراة في جميع البطولات هذا الموسم مع الجانرز، ونجح في تسجيل هدفين.

زيدان يتطلع لضم كانتي​

بحسب دون بالون فإن زين الدين زيدان يتطلع لضم نجولو كانتي من تشيلسي مع بداية سوق الانتقالات.

البلوز قد يكون منفتحًا على بيع نجم وسط ملعبه مقابل حوالي 60 مليون يورو، وهو ما يخدم فكرة زيدان لخلق منافسة لكاسيميرو في وسط ميدان ريال مدريد .

يوفنتوس يراقب وضعية سافيتش

ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس وعدة أندية أوروبية كبرى تراقب عن كثب وضعية سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش مع لاتسيو في الفترة المقبلة.

تراجع النتائج وابتعاد الفريق في سباق السكوديتو أعاد احتمالية رحيل اللاعب المقدر ثمنه في حدود 100 مليون يورو، وأن كلاوديو لوتيتو، رئيس النادي العاصمي، أصبح منفتحاً أكثر على الفرضية

لاتسيو يقترب من ضم مهاجم ريال مدريد

كشفت مصادر صحفية عن احتمالية رحيل المهاجم الإسباني الشاب بورخا مايورال عن ريال مدريد في اتجاه لاتسيو الإيطالي أبرز المهتمين بخدماته.

وخرج نجم الريال الشاب معارًا في 2016 إلى فولفسبورج الألماني، ولكنه لم يحصل على الفرص الكافية التي تجعله يتطور.

ثم خرج في إعارة امتدت لموسمين داخل إسبانيا وتحديدًا في ليفانتي، ليقدم أداء مميزًا معهم ويصبح اسمًا مطلوبًا من عدد من الأندية.

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رسميًا .. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ويخطف نجم فاييكانو الشاب

أعلن نادي برشلونة عن نجاحه بشكل رسمي في الحصول على خدمات اللاعب الشاب فابيان لوزي، نجم رايو فاييكانو.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي، وأكد من خلاله أن اللاعب سيستمر في صفوفه حتى 2023 وسيتواجد مع فريق الشباب.