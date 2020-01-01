لاتسيو يقترب من ضم مهاجم ريال مدريد

بعد المشاركة الدائمة لكريم بنزيما وثقة زيدان فيه.. هل ينتقل مهاجم ريال مدريد إلى الدوري الإيطالي؟

كشفت مصادر صحفية عن احتمالية رحيل المهاجم الإسباني الشاب بورخا مايورال عن ريال مدريد في اتجاه لاتسيو الإيطالي أبرز المهتمين بخدماته.

وخرج نجم ريال مدريد الشاب معارًا في 2016 إلى فولفسبورج الألماني، ولكنه لم يحصل على الفرص الكافية التي تجعله يتطور.

ثم خرج في إعارة امتدت لموسمين داخل إسبانيا وتحديدًا في ليفانتي، ليقدم أداء مميزًا معهم ويصبح اسمًا مطلوبًا من عدد من الأندية.

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وكشفت سكاي إيطاليا عن اقتراب لاتسيو من التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد من أجل ضم مهاجمه خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وتجح مايورال في تسجيل 8 أهداف في 33 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، في الوقت الذي يمتد فيه عقده حتى يونيو 2021.

ويسير لاتسيو على الطريق الصحيح فيما يتعلق بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ما سيجعله مستقطبًا جيدًا للعديد من اللاعبين في أوروبا.

ويثق المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان في المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مما يجعل فرصة أي مهاجم آخر في المشاركة ضئيلة للغاية.

زيدان عن مستقبله: لا أعلم ما سيحدث بعد نهاية الموسم

يذكر أن ريال مدريد قد ترك أشرف حكيمي يرحل عن صفوفه إلى إنتر، ومن المتوقع أن يستغني عن معار آخر وهو ريجيلون.