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أخبار الانتقالات: كانتي مطلوب في ريال مدريد ومدافع ليفربول يستعد للرحيل

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 19 يوليو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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N'Golo Kante Chelsea Real Madrid
Getty/Goal

آرسنال يطلب من ريال مدريد تمديد إعارة سيبايوس

2020-07-19T10:20:33Z

بحسب تقرير نشر على الكوفيدينشيال فإن آرسنال طلب من ريال مدريد تمديد إعارة داني سيبايوس في ملعب الإمارات.

الإسباني سعيد في شمال لندن، والبلانكوس منفتح على تمديد فترة الإعارة أو بيع عقده بشكلٍ نهائي.

شارك سيبايوس في 34 مباراة في جميع البطولات هذا الموسم مع الجانرز، ونجح في تسجيل هدفين.

زيدان يتطلع لضم كانتي

2020-07-19T10:16:30Z

مدرب الريال يرى في كانتي منافسًا لكاسيميرو

بحسب دون بالون فإن زين الدين زيدان يتطلع لضم نجولو كانتي من تشيلسي مع بداية سوق الانتقالات.

البلوز قد يكون منفتحًا على بيع نجم وسط ملعبه مقابل حوالي 60 مليون يورو، وهو ما يخدم فكرة زيدان لخلق منافسة لكاسيميرو في وسط ميدان ريال مدريد.

N'Golo Kante Chelsea 2019-20
Getty Images

كلويفرت بديلاً لسيتيين

2020-07-19T10:12:02Z

هل يعود الهولندي؟

يتطلع لاعبو برشلونة إلى عودة باتريك كليوفرت إلى كامب نو ليحل محل كيكي سيتيين، وفقًا لموندو ديبورتيفو.

هناك غضب كبير في غرفة ملابس البرسا من سيتيين بعد خسارة الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد، وهناك اتجاه للهولندي نظرًا لمعرفته بتفاصيل النادي الذي لعب له من قبل.

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آرسنال قريب من جويلسون فيرنانديس

2020-07-19T09:59:49Z

بحسب سبورت فإن آرسنال يقترب من توقيع مهاجم سبورتينج لشبونة جويلسون فرنانديز.

يحظى اللاعب باهتمام برشلونة ويوفنتوس، ومع ذلك، يُعتقد أن الجانرز يتصدر السباق عليه، حيث عرض عليه عقدًا جديدًا في سبورتينج سيرفع قيمة الشرط الجزائي إلى 90 مليون يورو.

زينيت يراقب لوفرين

2020-07-19T09:56:52Z

يرغب زينيت سان بطرسبورج التعاقد مع ديان لوفرين من ليفربول، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

ينظر للكرواتي على أنه البديل الأمثل لنجم تشيلسي السابق برانيسلاف إيفانوفيتش في قلب الدفاع.

زينيت مستعد لدفع 9 ملايين جنيه استرليني مقابل توقيع لوفرين، لكن من غير المرجح أن يتنازل الريدز عن 15 مليون جنيه استرليني.

Dejan Lovren Liverpool 2019-20
Getty Images

اهتمام في بنفيكا بكافاني

2020-07-19T09:52:52Z

بنفيكا مهتم بالتعاقد مع إدينسون كافاني، بحسب ريكورد.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا انتهى عقده مع باريس سان جيرمان مطلع يوليو، وهو مرتبط بأتلتيكو مدريد والإنتر.

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(C)Getty Images

بروس يعد قائمة المطلوبين في نيوكاسل

2020-07-19T09:47:35Z

أشار ستيف بروس إلى أن لديه قائمة باللاعبين الذين يرغب في ضمهم مع بداية سوق الانتقالات.

وقال مدرب نيوكاسل لموقع كرونيكل "أعرف في ذهني لكنك لا تفهم دائمًا ما يدور في ذهنك".

"نريد رونالدو في أذهاننا! سيكون هناك المزيد من الاجتماعات الأسبوع المقبل وسيستمر ذلك في الصيف. مهمتنا لا تتوقف أبدًا".

برشلونة لا ينوي التحرك إلى تشافي

2020-07-19T09:45:04Z

أشارت موندو ديبورتيفو إلى أن برشلونة لن يتحرك للتفاوض مع تشافي ليحل محل كيكي سيتيين في المستقبل القريب.

ارتبط لاعب خط الوسط الأسطوري منذ فترة طويلة بالعودة للكامب نو كمدرب، لكن يبدو أن الأجواء المضطربة في النادي تستبعد عودته من قطر.

Quique Setien Xavi Barcelona
Getty Images

ميلان يحسم صفقة دومينيك سوبوسلاي

2020-07-19T09:41:58Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان قد حسم بالفعل صفقة ضم اللاعب دومينيك سوبوسلاي من صفوف سالزبورج النمساوي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز" المقرب من النادي، حيث أكد أن الصفقة سيتم الإعلان عنها بالتزامن مع الإعلان عن رالف رانجنيك مديرًا فنيًا للفريق.

ثنائي إيفواري على رأس اهتمامات الإنتر

2020-07-19T09:39:34Z

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن إنتر مهتم بالتعاقد مع الثنائي فرانك كيسيه لاعب ميلان وسيكو فوفانا لاعب أودينيزي.

لا تبدو صفقة كيسيه سهلة في ظل حرص الروسونيري على الحفاظ على اللاعب بينما سيكلف فوفانا النيرازوري 20-25 مليون يورو بعد أربعة أعوام قضاها مع الأبيض والأسود فادمًا من مانشستر سيتي

انضمام سانشو لليونايتد في صالح الإنتر

2020-07-19T09:36:31Z

الإنجليزي الدولى ااقترب من العودة للبريميرليج

أكدت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن مانشستر يونايتد أصبح قريبًا من الحصول على خدمات جادون سانشو من بوروسيا دورتموند مقابل 100 مليون يورو. 

الصحيفة أشارت لأن قدوم سانشو سيعني رحيل لينجارد بشكل نهائي وسط اهتمام من إنتر وميلان مع رغبة الأول أيضًا في تحويل عقد أليكسيس سانشيز لانتقال دائم.

اليونايتد لن يمانع بين الثنائي في ظل عدم اقتناع أولي جونار سولشاير بقدراتهما.

Jadon Sancho
Getty Images

زاباتا على رادار يوفنتوس

2020-07-19T09:35:12Z

كشفت "كورييري" أن يوفنتوس دخل على الخط من أجل نجم وهداف أتالانتا دوفان زاباتا لتعويض رحيل جونزالو هيجواين الموسم المقبل.

النجم الكولومبي أصبح هو الهدف الرئيسي لدعم الخط الأمامي، وذكرت الجريدة أن مسؤولي يوفنتوس في مفاوضات بالفعل مع اللاعب.

يوفنتوس يراقب وضعية سافيتش

2020-07-19T09:32:21Z

هل اقترب ضم الصربي؟

ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس وعدة أندية أوروبية كبرى تراقب عن كثب وضعية سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش مع لاتسيو في الفترة المقبلة.

تراجع النتائج وابتعاد الفريق في سباق السكوديتو أعاد احتمالية رحيل اللاعب المقدر ثمنه في حدود 100 مليون يورو، وأن كلاوديو لوتيتو، رئيس النادي العاصمي، أصبح منفتحاً أكثر على الفرضية

Milinkovic-Savic Simone Inzaghi Lazio
Getty Images

لاتسيو يقترب من ضم مهاجم ريال مدريد

2020-07-19T09:31:24Z

كشفت مصادر صحفية عن احتمالية رحيل المهاجم الإسباني الشاب بورخا مايورال عن ريال مدريد في اتجاه لاتسيو الإيطالي أبرز المهتمين بخدماته.

وخرج نجم الريال الشاب معارًا في 2016 إلى فولفسبورج الألماني، ولكنه لم يحصل على الفرص الكافية التي تجعله يتطور.

ثم خرج في إعارة امتدت لموسمين داخل إسبانيا وتحديدًا في ليفانتي، ليقدم أداء مميزًا معهم ويصبح اسمًا مطلوبًا من عدد من الأندية.

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رسميًا .. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ويخطف نجم فاييكانو الشاب

2020-07-19T09:30:12Z

أعلن نادي برشلونة عن نجاحه بشكل رسمي في الحصول على خدمات اللاعب الشاب فابيان لوزي، نجم رايو فاييكانو.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي، وأكد من خلاله أن اللاعب سيستمر في صفوفه حتى 2023 وسيتواجد مع فريق الشباب.

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