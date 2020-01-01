أخبار الانتقالات: كانتي مطلوب في ريال مدريد ومدافع ليفربول يستعد للرحيل

أشار ستيف بروس إلى أن لديه قائمة باللاعبين الذين يرغب في ضمهم مع بداية سوق الانتقالات.

وقال مدرب نيوكاسل لموقع كرونيكل "أعرف في ذهني لكنك لا تفهم دائمًا ما يدور في ذهنك".

"نريد رونالدو في أذهاننا! سيكون هناك المزيد من الاجتماعات الأسبوع المقبل وسيستمر ذلك في الصيف. مهمتنا لا تتوقف أبدًا".