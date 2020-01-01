أخبار الانتقالات: كانتي مطلوب في ريال مدريد ومدافع ليفربول يستعد للرحيل

آرسنال يطلب من ريال مدريد تمديد إعارة سيبايوس
بحسب تقرير نشر على الكوفيدينشيال فإن آرسنال طلب من ريال مدريد تمديد إعارة داني سيبايوس في ملعب الإمارات.
الإسباني سعيد في شمال لندن، والبلانكوس منفتح على تمديد فترة الإعارة أو بيع عقده بشكلٍ نهائي.
شارك سيبايوس في 34 مباراة في جميع البطولات هذا الموسم مع الجانرز، ونجح في تسجيل هدفين.
زيدان يتطلع لضم كانتي
مدرب الريال يرى في كانتي منافسًا لكاسيميرو
بحسب دون بالون فإن زين الدين زيدان يتطلع لضم نجولو كانتي من تشيلسي مع بداية سوق الانتقالات.
البلوز قد يكون منفتحًا على بيع نجم وسط ملعبه مقابل حوالي 60 مليون يورو، وهو ما يخدم فكرة زيدان لخلق منافسة لكاسيميرو في وسط ميدان ريال مدريد.
كلويفرت بديلاً لسيتيين
هل يعود الهولندي؟
يتطلع لاعبو برشلونة إلى عودة باتريك كليوفرت إلى كامب نو ليحل محل كيكي سيتيين، وفقًا لموندو ديبورتيفو.
هناك غضب كبير في غرفة ملابس البرسا من سيتيين بعد خسارة الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد، وهناك اتجاه للهولندي نظرًا لمعرفته بتفاصيل النادي الذي لعب له من قبل.
آرسنال قريب من جويلسون فيرنانديس
زينيت يراقب لوفرين
يرغب زينيت سان بطرسبورج التعاقد مع ديان لوفرين من ليفربول، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.
ينظر للكرواتي على أنه البديل الأمثل لنجم تشيلسي السابق برانيسلاف إيفانوفيتش في قلب الدفاع.
زينيت مستعد لدفع 9 ملايين جنيه استرليني مقابل توقيع لوفرين، لكن من غير المرجح أن يتنازل الريدز عن 15 مليون جنيه استرليني.
اهتمام في بنفيكا بكافاني
بنفيكا مهتم بالتعاقد مع إدينسون كافاني، بحسب ريكورد.
اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا انتهى عقده مع باريس سان جيرمان مطلع يوليو، وهو مرتبط بأتلتيكو مدريد والإنتر.
بروس يعد قائمة المطلوبين في نيوكاسل
أشار ستيف بروس إلى أن لديه قائمة باللاعبين الذين يرغب في ضمهم مع بداية سوق الانتقالات.
وقال مدرب نيوكاسل لموقع كرونيكل "أعرف في ذهني لكنك لا تفهم دائمًا ما يدور في ذهنك".
"نريد رونالدو في أذهاننا! سيكون هناك المزيد من الاجتماعات الأسبوع المقبل وسيستمر ذلك في الصيف. مهمتنا لا تتوقف أبدًا".
برشلونة لا ينوي التحرك إلى تشافي
أشارت موندو ديبورتيفو إلى أن برشلونة لن يتحرك للتفاوض مع تشافي ليحل محل كيكي سيتيين في المستقبل القريب.
ارتبط لاعب خط الوسط الأسطوري منذ فترة طويلة بالعودة للكامب نو كمدرب، لكن يبدو أن الأجواء المضطربة في النادي تستبعد عودته من قطر.
ميلان يحسم صفقة دومينيك سوبوسلاي
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان قد حسم بالفعل صفقة ضم اللاعب دومينيك سوبوسلاي من صفوف سالزبورج النمساوي.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز" المقرب من النادي، حيث أكد أن الصفقة سيتم الإعلان عنها بالتزامن مع الإعلان عن رالف رانجنيك مديرًا فنيًا للفريق.
ثنائي إيفواري على رأس اهتمامات الإنتر
حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن إنتر مهتم بالتعاقد مع الثنائي فرانك كيسيه لاعب ميلان وسيكو فوفانا لاعب أودينيزي.
لا تبدو صفقة كيسيه سهلة في ظل حرص الروسونيري على الحفاظ على اللاعب بينما سيكلف فوفانا النيرازوري 20-25 مليون يورو بعد أربعة أعوام قضاها مع الأبيض والأسود فادمًا من مانشستر سيتي
انضمام سانشو لليونايتد في صالح الإنتر
الإنجليزي الدولى ااقترب من العودة للبريميرليج
أكدت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن مانشستر يونايتد أصبح قريبًا من الحصول على خدمات جادون سانشو من بوروسيا دورتموند مقابل 100 مليون يورو.
الصحيفة أشارت لأن قدوم سانشو سيعني رحيل لينجارد بشكل نهائي وسط اهتمام من إنتر وميلان مع رغبة الأول أيضًا في تحويل عقد أليكسيس سانشيز لانتقال دائم.
اليونايتد لن يمانع بين الثنائي في ظل عدم اقتناع أولي جونار سولشاير بقدراتهما.
زاباتا على رادار يوفنتوس
يوفنتوس يراقب وضعية سافيتش
هل اقترب ضم الصربي؟
ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس وعدة أندية أوروبية كبرى تراقب عن كثب وضعية سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش مع لاتسيو في الفترة المقبلة.
تراجع النتائج وابتعاد الفريق في سباق السكوديتو أعاد احتمالية رحيل اللاعب المقدر ثمنه في حدود 100 مليون يورو، وأن كلاوديو لوتيتو، رئيس النادي العاصمي، أصبح منفتحاً أكثر على الفرضية
لاتسيو يقترب من ضم مهاجم ريال مدريد
كشفت مصادر صحفية عن احتمالية رحيل المهاجم الإسباني الشاب بورخا مايورال عن ريال مدريد في اتجاه لاتسيو الإيطالي أبرز المهتمين بخدماته.
وخرج نجم الريال الشاب معارًا في 2016 إلى فولفسبورج الألماني، ولكنه لم يحصل على الفرص الكافية التي تجعله يتطور.
ثم خرج في إعارة امتدت لموسمين داخل إسبانيا وتحديدًا في ليفانتي، ليقدم أداء مميزًا معهم ويصبح اسمًا مطلوبًا من عدد من الأندية.
رسميًا .. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ويخطف نجم فاييكانو الشاب
أعلن نادي برشلونة عن نجاحه بشكل رسمي في الحصول على خدمات اللاعب الشاب فابيان لوزي، نجم رايو فاييكانو.
جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي، وأكد من خلاله أن اللاعب سيستمر في صفوفه حتى 2023 وسيتواجد مع فريق الشباب.المزيد من هنا...