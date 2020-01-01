تقارير .. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ويتعاقد مع مهاجم شاب

هل وجد برشلونة ضالته أخيرًا؟

خطف نادي برشلونة مهاجم فريق رايو فاييكانو الشاب، فابيان لوزي، من ريال مدريد بعد محاولات متواصلة للحصول على خدمات اللاعب.

برشلونة يبحث عن التعاقد مع مهاجم لأجل بناء فريق المستقبل ولذلك سيلتحق لوزي بفريق الرديف لتعويض مغادرة أبيل رويز إلى سبورتنج براجا البرتغالي.

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وبحسب "أوندا سيرو" فإن برشلونة أتم الاتفاق بصورة نهائية مع لوزي، صاحب الـ16 عامًا، على أنّ ينضم إلى الفريق الرديف أولًا.

وأشارت إلى أنّ سبب تراجع ريال مدريد عن الصفقة هو المبلغ الذي عرضه برشلونة راتبًا للاعب والذي قد يخل بسلم الرواتب في البيت الملكي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنّ برشلونة حاول التعاقد مع اللاعب منذ فترة طويلة، لكن إدارة رايو فاييكانو نجحت في الحفاظ عليه لمدة 4 سنوات ونصف وفي الأخير فشلت في الإبقاء عليه.

لوزي لم يشارك مع الفريق الأول الذي يلعب في الدرجة الثانية من الدوري الإسباني لكنّه من أبرز المواهب في أكاديمية الفريق المدريدي.

ولا يعد لوزي اللاعب الوحيد الذي يسعى برشلونة لضمه من فاييكانو، إذ يرغب في جلب المدافع مارتين باسكال أيضًا خلال سوق الانتقالات المقبلة.

جدير بالذكر أنّ برشلونة أتم أول صفقاته للموسم المقبل بالتعاقد مع ميراليم بيانيتش من يوفنتوس ليكون خليفة أرتور ميلو الذي غادر إلى البيانكونيري.