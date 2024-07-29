أخبار الهلال اليوم | سلمان الفرج يودع براتب خرافي في نيوم .. وخلاف كبير حول الخروج "من رحم الشباب"!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 29 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 29 يوليو 2024.

رسالة وداع من سلمان الفرج بعد انتقاله إلى نيوم

وجه قائد الهلال السابق، سلمان الفرج، رسالة وداع إلى الأزرق، بعد الإعلان عن انتقاله رسميًا إلى صفوف نادي نيوم، الصاعد حديثًا لدوري يلو للدرجة الأولى، بعد 16 عامًا مع الفريق الأول، توج خلالها بـ23 بطولة.

ونشر الفرج، عبر منصة (إكس)، رسالة قال فيها "هنا تنتهي الرحلة.. هنا أودع الهلال بيتي الأول، هنا أرسم نهاية مشوار مليء بالسعادة والمنجزات التي يحلم بها كل اللاعبين، لكن رحلة العشق تستمر حية للأبد تغذيها قصص الانتصارات وأوضات المدرجات، ورغم صعوبة الوداع تأتي سهولة الشكر لمن كانوا وسيظلون للأبد جزءًا من ذاكرتي شكرًا أولًا لمدرج علمنا العشق، وأقنعنا بغياب المستحيل، شكرًا لكل الإدارات والمدربين واللاعبين، شكرًا لكل من دعم وساند على مدار عشرين عامًا، شكرًا لهذا الكيان الذي يظل شامخًا بمدرج لا يعرف الغياب".

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يبدو أن الملف قد حُسم بصورة عملية، باتخاذ البرازيلي فيتور روكي، مهاجم برشلونة الإسباني، قراره حول فكرة الرحيل عن القلعة الكتالونية، بعد تلقي عرض من نادي الهلال، للتعاقد معه خلال موسم الميركاتو الصيفي.

تستعد أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون، للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، والتي تقام خلال الفترة من 13 إلى 17 أغسطس المُقبل، في مدينة أبها.

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

قررت إدارة نادي نيوم، تكريم سلمان الفرج، قائد فريقه الجديد، براتب كبير، بعد انتقاله إلى الفريق، خلال موسم الميركاتو الصيفي، حاملًا مسيرة تاريخية مع الفريق الأول بنادي الهلال على مدار 16 عامًا.

فجر الصحفي فهد الروقي مفاجآت مدوية حول كواليس مفاوضات النصر مع قائد الهلال السابق، سلمان الفرج، والذي أتم انتقاله رسميًا اليوم لنادي نيوم الناشط في دوري الدرجة الأولى السعودي.

أعلن نادي نيوم، عن تعاقده رسميًا مع سلمان الفرج، نجم فريق الكرة السابق بنادي الهلال، ليصبح لاعبًا في صفوف الفريق الصاعد حديثًا لدوري يلو للدرجة الأولى، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

يواصل الهلال استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب جورج جيسوس، والمقام في النمسا.

شهد تاريخ تأسيس نادي الهلال، نقاشًا حادًا بين الناقدين الرياضيين بندر الرزيحان وعبد الله الطويرقي، والذي امتد إلى مسألة أول فريق يتوج بلقب في مدينة الرياض، سواءً الهلال أو الشباب.

وجه الناقد الرياضي عدنان جستنيه، رسالة مثيرة للجدل، ردًا على الحملات المُطالبة للجنة الاستقطاب بدعم أندية دوري روشن السعودي، خلال موسم الميركاتو الصيفي، خاصة بعد ظهور العديد من المطالبات الجماهيرية المُنتمية لأندية الصندوق، خلال الفترة الماضية.