ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وكومو الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وكومو الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواصل الهلال استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب جورج جيسوس، والمقام في النمسا.

ومن المنتظر أن يلعب الزعيم، أمام كومو الإيطالي في رابع التجارب الودية على ملعب باد كلينكيرشهايم سبورت آرينا، بعد الخسارة من صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة الماضية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال وكومو الودية التحضيرية لموسم 2024-2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة الهلال وكومو الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال وكومو الودية، هو يوم الإثنين 29 يوليو 2024، على ملعب باد كلينكيرشهايم سبورت آرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الهلال وكومو الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 ؟

لم تحصل أي قناة على حقوق بث إذاعة المباراة تلفزيونيًا، ولكن يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية.

كيف تشاهد مباراة الهلال وكومو الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة لقاء الهلال وكومو الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية.