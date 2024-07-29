عودة سيناريو "الدرعية" في كأس السوبر .. الهلال والنصر والأهلي والتعاون يجتمعون على قرار واحد!

بطولة تقام في الفترة بين 13 و17 أغسطس..

تستعد أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون، للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، والتي تقام خلال الفترة من 13 إلى 17 أغسطس المُقبل، في مدينة أبها.

وكشفت صحيفة "الرياضية"، عن اقتراب الأندية المشاركة في كأس السوبر، من تكرار سيناريو النسخة الماضية، بعدم استقطاب حكام أجانب لإدارة مباريات البطولة، كما حدث في كأس الدرعية للسوبر، خلال موسم 2023-2024، والذي شهد تتويج الهلال باللقب.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال، حامل اللقب، بنظيره الأهلي، في 13 أغسطس، بينما يواجه النصر فريق التعاون، في 14 أغسطس، على أن يتقابل الفائزان في المباراة النهائية، في 17 من الشهر المُقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها.

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ووفق قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، باشتراط التقدم بطلب تحكيم أجنبي قبل 14 يومًا من موعد المباراة، فإن الهلال والأهلي يحق لهما الطلب حتى نهاية اليوم (29 يوليو)، فيما يحق للنصر والتعاون طلب استقطاب الأجانب حتى الغد (30 يوليو).

وفي حالة عدم طلب حكام أجانب، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم، سيلجأ لتعيين طواقم تحكيم محلية لإدارة السوبر.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة، أصدر بيانًا، الأحد، بشأن آلية استقطاب الحكام الأجانب، حيث تبلغ تكلفة أربعة حكام، مبلغ 175 ألف ريال، فيما تصل قيمة الطاقم المكوّن من خمسة حكام، مبلغ 219 ألف ريال، وفي حالة تقدم الناديين بطلب استقطاب حكام أجانب، يقبل الطلب المرسل أولًا، وتعاد الرسوم إلى النادي الآخر، وفي حالة تعذر قدوم الحكام الأجانب لظروف قاهرة، يتم تكليف حكام سعوديين مع إعادة المبلغ، كما يجوز للنادي مقدم الطلب إلغاؤه قبل 7 أيام على الأقل من موعد المباراة.