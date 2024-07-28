فيديو | نيوم يضم سلمان الفرج رسميًا .. والهلال يودعه بـ"مسيرة الذهب"!

قائد الهلال إلى دوري يلو..

أعلن نادي نيوم، عن تعاقده رسميًا مع سلمان الفرج، نجم فريق الكرة السابق بنادي الهلال، ليصبح لاعبًا في صفوف الفريق الصاعد حديثًا لدوري يلو للدرجة الأولى، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

وقررت إدارة الهلال، رحيل سلمان الفرج، مع مطلع يوليو الجاري، بعد مسيرة تاريخية استمرت 16 عامًا، تمكن خلالها الفرج من قيادة الأزرق للتتويج بـ23 بطولة، كما اختتم مواسمه مع الأزرق بثلاثية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي.

ونشر المركز الإعلامي بنادي نيوم، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، مقطع فيديو تقديمي لصفقة التعاقد مع سلمان الفرج، بعنوان "بألوان الفرح" وعبارة "أنا هنا.. أنا سلمان"، ليضع حدًا لأيام من انتظار الجماهير، لصفقة الموسم في الدرجة الأولى، والذي كان محل اهتمام من عدة أندية، مثل الأهلي والقادسية والشباب، قبل اختيار عرض نيوم.

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من ناحية أخرى، نشر نادي الهلال، مقطعًا وداعيًا لقائده السابق، تحت عنوان "23 ذهبًا.. سلمان الفرج، مسيرة مجد"، مستعرضًا أبرز لقطات الفرج خلال مسيرته بقميص الزعيم، والتي كللها بالتتويج بلقبي دوري أبطال آسيا في موسمي 2019 و2021.

ووجه نيوم إنذارًا شديد اللهجة لأندية دوري يلو للدرجة الأولى، بعد ضم العديد من الصفقات البارزة خلال موسم الميركاتو الصيفي، حيث تعاقد مع ثنائي الاتحاد، رومارينيو وأحمد حجازي، وثلاثي الفتح، فهد الحربي ومصطفى ملائكة وعباس الحسن، فضلًا عن ضم ألفا سيميدو من الطائي، وأسامة الخلف من الفيحاء، وهداف القادسية، مباي دياني، وعبد الملك العييري من التعاون، وإسلام هوساوي من الوحدة، ورياض شراحيلي من الشباب.