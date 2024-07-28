"حرص على استفادة الهلال" .. مفاجآت مدوية عن مفاوضات سلمان الفرج مع النصر

قائد الهلال السابق أتم انتقاله رسميًا إلى نيوم

فجر الصحفي فهد الروقي مفاجآت مدوية حول كواليس مفاوضات النصر مع قائد الهلال السابق، سلمان الفرج، والذي أتم انتقاله رسميًا اليوم لنادي نيوم الناشط في دوري الدرجة الأولى السعودي.

الهلال والفرج كانا قد اتفقا على إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما بعد مسيرة امتدت لنحو 23 عامًا وشهدت الكثير من النجاحات والإنجازات، وقد ارتبط اللاعب بعدها بالانضمام إلى الأهلي أو الاتحاد ومن ثم كانت المفاجأة المدوية بالحديث عن ترحيبه بالانتقال إلى النصر.

المصادر الصحفية تحدثت عن وقوف الهلال عقبة أمام انتقال الفرج إلى النصر، ومنعه ذلك تمامًا، لكن الروقي فجر مفاجأة كبيرة حين نفى تمامًا موافقة اللاعب على العرض النصراوي، وذلك عبر حسابه على منصة إكس.

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إذ كتب "بعد إعلان نادي الهلال كثرة الأخبار عن رغبة سلمان الفرج الانتقال لنادي النصر وأنه يرغب في الحصول على مخالصة من النادي، وفي ذلك ظلم كبير عليه وبهتان. سلمان رفض العروض التي قدمت له من أندية الصندوق ورفض حتى مجرد الاستماع لعرض النصر وكان متفتحًا لعرض القادسية رغم أنه أقل ماليًا من عرض أصفر العريجاء".

وأوضح الروقي أن نجم الوسط السعودي حرص على استفادة الهلال ماليًا من انتقاله إلى نيوم، بقوله "بعد دخول نيوم في خط المفاوضات حرص الفرج على استفادة الهلال ماليًا من بيع المدة المتبقية من عقده وهذا ما حدث بالفعل".