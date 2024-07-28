تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 29 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 29 يوليو 2024 حيث نتابع مباراتين مؤجلتين ضمن الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز، والتي يلتقي فيها الأهلي بفريق سيراميكا كليوباترا، بينما يتواجه الزمالك والمقاولون العرب.

وسيكون هناك لقاء ودي هام، حيث يواجه الهلال السعودي فريق كومو الإيطالي، ضمن استعدادات الموج الأزرق للموسم الجديد.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 29 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 29 يوليو 2024؟

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جدول مباريات اليوم الإثنين 29 يوليو 2024 "29-07-2024"

الدوري المصري - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الأهلي - سيراميكا كليوباترا 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 أيمن الكاشف المقاولون العرب - الزمالك 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 مصطفى عفيفي

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