أخبار الهلال اليوم | حقيقة عرض ألافيس لضم حسان تمبكتي .. ورد رسمي من برشلونة على عودة نيمار!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 24 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 24 يناير 2025

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لا حديث في نادي الهلال حاليًا، يعلو على "مستقبل" النجم نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ سواء برحيله في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"، أو استمراره حتى نهاية عقده في الصيف القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، بقيادة البرتغالي جورج جيسوس، دفعة معنوية عالية، قبل مباراة القادسية، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مواجهة نارية تكتب ختام الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

يُسيطر موضوع استمرار حسان تمبكتي مدافع الهلال من عدمه مع فريقه على الشارع الكروي السعودي حاليًا، في ظل تلقي عرضًا من نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني.

كشف الإعلامي عبد الرحمن العامر، عن مفاجأة مدوية بشأن المفاوضات الدائرة حاليًا من أجل رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، للانتقال إلى سانتوس البرازيلي.

حسم ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، موقف ناديه من عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال، بعد اقتراب رحيله عن صفوف الأخير.

رد نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني، على الأخبار التي تؤكد اقترابه من التعاقد مع حسان تمبكتي، قلب دفاع فريق الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

يبدو أن الاهتمام تحول إلى حقيقة على أرض الواقع؛ فعلى مدار الأيام الماضية، ترددت أخبار تفيد بمتابعة الأهلي مستقبل محمد كنو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ في ظل دخوله "الفترة الحرة".

أظهر فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد تعاطفه ودعمه، لمواطنه نيمار، لاعب الهلال السعودي، بعد الأزمة الأخيرة وعدم تسجيله في قائمة الموج الأزرق المحلية.

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حرص محمد الدعيع، أسطورة حراسة مرمى الهلال، على "مساندة" المدير التنفيذي لفريق الكرة بالنادي فهد المفرج؛ وسط حملة من الهجوم العنيف الذي يتعرض له حاليًا.

يبدو أن المنافسة بين الاتحاد والهلال في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، لم تقتصر على المستطيل الأخضر فقط؛ بل وصلت إلى الألعاب الإلكترونية أيضًا.