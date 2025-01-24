أخبار الهلال اليوم | حقيقة عرض ألافيس لضم حسان تمبكتي .. ورد رسمي من برشلونة على عودة نيمار!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 24 يناير 2025
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نيمار قد يساعد الهلال على التعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي وليفربول .. في هذه الحالة!
لا حديث في نادي الهلال حاليًا، يعلو على "مستقبل" النجم نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ سواء برحيله في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"، أو استمراره حتى نهاية عقده في الصيف القادم.
دفعة معنوية كبرى لكتيبة جيسوس .. الهلال يستعيد نجمه "المتميز" قبل مباراة القادسية
تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، بقيادة البرتغالي جورج جيسوس، دفعة معنوية عالية، قبل مباراة القادسية، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مواجهة نارية تكتب ختام الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.
بعد واقعة المشادة .. "الهلال يرغب في مغادرة تمبكتي حتى يرحل جيسوس"!
يُسيطر موضوع استمرار حسان تمبكتي مدافع الهلال من عدمه مع فريقه على الشارع الكروي السعودي حاليًا، في ظل تلقي عرضًا من نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني.
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مفاجأة مدوية .. "الهلال ليس له علاقة بعقد نيمار ومفاوضات سانتوس"!
كشف الإعلامي عبد الرحمن العامر، عن مفاجأة مدوية بشأن المفاوضات الدائرة حاليًا من أجل رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، للانتقال إلى سانتوس البرازيلي.
"أتمنى أن يستعيد سعادته" .. ديكو يحسم موقف برشلونة من عودة نيمار
حسم ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، موقف ناديه من عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال، بعد اقتراب رحيله عن صفوف الأخير.
ديبورتيفو ألافيس يحسم الجدل رسميًا .. ويكشف حقيقة تعاقده مع حسان تمبكتي من الهلال
رد نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني، على الأخبار التي تؤكد اقترابه من التعاقد مع حسان تمبكتي، قلب دفاع فريق الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".
الهلال يرغب في التعاقد مع نجم الأهلي بعد "تحرك الراقي لضم محمد كنو"!
يبدو أن الاهتمام تحول إلى حقيقة على أرض الواقع؛ فعلى مدار الأيام الماضية، ترددت أخبار تفيد بمتابعة الأهلي مستقبل محمد كنو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ في ظل دخوله "الفترة الحرة".
بعد رافينيا .. فينيسيوس يدعم نيمار في أزمته ضد الهلال: أتمنى أن يفكر بهدوء!
أظهر فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد تعاطفه ودعمه، لمواطنه نيمار، لاعب الهلال السعودي، بعد الأزمة الأخيرة وعدم تسجيله في قائمة الموج الأزرق المحلية.
بعد الهجوم عليه واتهامه بـ"تفريغ الهلال"! .. محمد الدعيع يقتحم معركة الجمهور ضد فهد المفرج
حرص محمد الدعيع، أسطورة حراسة مرمى الهلال، على "مساندة" المدير التنفيذي لفريق الكرة بالنادي فهد المفرج؛ وسط حملة من الهجوم العنيف الذي يتعرض له حاليًا.
فيديو | "يا الإتي ما شاء الله!" .. محترف الاتحاد يستفز صديقه الهلالي بـ"أهزوجة العميد" بعد الفوز عليه
يبدو أن المنافسة بين الاتحاد والهلال في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، لم تقتصر على المستطيل الأخضر فقط؛ بل وصلت إلى الألعاب الإلكترونية أيضًا.