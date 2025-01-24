نيمار قد يساعد الهلال على التعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي وليفربول .. في هذه الحالة!

مستقبل نيمار مع الهلال لغز كبير ينتظر الحل..

لا حديث في نادي الهلال حاليًا، يعلو على "مستقبل" النجم نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ سواء برحيله في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"، أو استمراره حتى نهاية عقده في الصيف القادم.

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نيمار انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان؛ حيث خاض 7 مباريات رسمية فقط بقميص الزعيم، بسبب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي" ثم "تمزق في العضلة الخلفية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومؤخرًا.. أعلن جورج جيسوس، المدير الفني للزعيم الهلالي، رفضه إعادة تسجيل النجم البرازيلي في قائمة الفريق "المحلية"؛ حيث كان النادي قد رفع اسمه في يناير 2024، أثناء إصابته بـ"الرباط الصليبي".

ووسط هذا الجدل.. أكد القانوني الرياضي أحمد الشيخي، أن إقناع نيمار بـ"التنازل" عن مستحقاته المالية لنهاية موسم 2024-2025، والتي تقف عقبة أمام رحيله في الشتاء الحالي؛ سيكون إنجازًا كبيرًا للغاية للإدارة الهلالية.

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الشيخي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، أن تنازل نيمار المحتمل عن مستحقاته؛ سيوفر مبلغًا ماليًا لخزينة نادي الهلال - لم يذكر الرقم -، يُعادل قيمة تعاقده هو والنصر والأهلي مع خاليدو كوليبالي ومارسيلو بروزوفيتش وفرانك كيسييه، على التوالي.

وفجّر القانوني الرياضي مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أوضح أن المبلغ الذي سيوفره نيمار جونيور - إذا تنازل عن مستحقاته -؛ سيغطي 100% من رسوم تعاقد الهلال مع لاعبين مميزين؛ مثل برناردو سيلفا، متوسط ميدان مانشستر سيتي، وقلب دفاع ليفربول إبراهيما كوناتي.

سيلفا كان أحد أهم أهداف نادي الهلال في صيف عام 2023 تحديدًا، حيث تم تقديم أكثر من عرض للتعاقد معه؛ إلا أن نادي مانشستر سيتي تمسك ببقاء اللاعب بين صفوفه وقتها، لتفشل الصفقة.

جدير بالذكر أن لجنة الاستقطابات السعودية اشترطت على الأندية، بيع عقود لاعبيها غير المرغوب فيهم، أو تنازلهم عن مسحقاتهم المالية بـ"التراضي"؛ من أجل تعويضهم بتمويل صفقات عالمية جديدة.